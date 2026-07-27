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因應引進第三代機隊 台灣虎航擴大招募客艙組員

中央社／ 台北27日電

因應2028年將引進第三代機隊與航網布局，台灣虎航今天宣布，啟動下半年客艙組員招募，預計今年底報到，未來錄取後的工作地點將視公司業務需求，安排於桃園高雄

台灣虎航今天發布新聞稿表示，因應強勁的成長動能、航網布局，以及2028年起將正式引進第三代機隊，台灣虎航持續擴大招募，除開放多個內勤職缺招募外，也啟動下半年客艙組員招募，本次預計將招募30名客艙組員。

台灣虎航指出，客艙組員招募時間將於2026年8月3日凌晨0時起正式開放，並持續收件至2026年8月16日晚間11時59分止，在完成初步的書面資料審核後，將安排於8月29日進行初試，9月5日進行複試，錄取的客艙組員，將於11月中進行報到，若是順利通過相關訓練，即可正式成為台灣虎航正式的客艙組員。

台灣虎航說，報考者需具備中華民國國籍，並擁有教育部認可的國內外大專院校以上學歷；在語言能力方面，需達多益550分以上成績，或具備其他檢定同等資格證明，如同時具備日語或韓語的會話能力者尤佳，未來錄取後的工作地點將視公司業務需求，安排於桃園或高雄。

台灣虎航 桃園 高雄 徵才

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