「反移工零付費」提案未獲回應 雇主協會：洪申翰負政治責任

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今年4月12日於「公共政策網路參與平台」提出反對移工來台最高19萬元費用全由雇主埋單政策提案，最後獲得5929位民眾支持並正式成案，勞動部則須於7月26日前回覆，然而截至今日仍未有相關政策回應。雇主協會今表示，這形同對近6000位附議民眾公開跳票，行政院失信於民，勞動部長洪申翰應負政治責任。

雇主協會表示，公共政策網路參與平台並非政府宣傳傾聽民意的展示櫥窗，而是行政院建立的正式公共治理機制，本案成案2個月以來，勞動部對本會提出的6項政策建議，包括暫緩修法、重新召開公聽會、公開完整成本衝擊評估、建立政府與來源國共同分擔機制、推動來源國多元化，以及檢討就業安定費制度等，但始終沒有提出明確的政策立場。

雇主協會指出，對勞動部未履行公開承諾、逾期未提出正式回應，並罔顧近6000位附議民眾的期待，表達最深切的遺憾與嚴正抗議。政府要求人民守法、企業守約、民間遵守行政程序，自己卻連公開承諾的期限都無法履行，期限屆滿後既未公布正式回應，也未主動說明延宕原因，這不只是行政效率問題，而是行政誠信問題，更暴露行政院對公共政策治理的失能及對民意的漠視。

雇主協會表示，本案所反映的是移工政策長期缺乏完整成本評估與社會溝通的問題，行政院以接軌國際勞工組織（ILO）公平招募理念及國際貿易要求為由，推動「移工零付費」政策，要求製造業與漁撈業雇主逐步負擔移工海外招募費、仲介費、機票等費用，每名移工最高可能增加近19萬元成本，但政府不能一方面宣稱接軌國際，另一方面將改革成本集中轉嫁給台灣雇主、企業及家庭，又未提出足以說服社會的制度配套與財務分擔方案。這樣的決策模式，既不公平，也不負責任。

雇主協會提出5點訴求，勞動部應立即於公共政策網路參與平台公布正式且具體的政策回應，逐項說明本案6項建議是否採納及其理由，同時公開相關研析資料及成本影響評估，不得再以程序性說明取代實質政策回覆。

此外，行政院應立即暫緩推動移工零付費相關修法，重新召開納入家庭照護雇主、中小企業、漁民及各利害關係人參與的公開公聽會，在充分資訊揭露與社會溝通後，再決定政策方向；行政院也應立即公開完整政策成本衝擊分析，提出政府、雇主及來源國三方合理分擔方案，避免將所有制度成本單方面轉嫁給台灣企業與家庭。

再者，行政院應全面檢討公共政策網路參與平台督導機制，建立主管機關逾期未完成實質回應的責任追究制度；最後，洪申翰應就本案行政失信、政策溝通失敗及治理失能負起政治責任，向人民清楚交代。