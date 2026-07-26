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職場潛規則沒人教！00後新人慘被貼標籤 網吐槽：根本陋習

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在Dcard指出，公司最近來了新人，卻因為不熟悉職場禮儀被說閒話。照片為示意圖。 圖／ingimage
一名女網友在Dcard指出，公司最近來了新人，卻因為不熟悉職場禮儀被說閒話。照片為示意圖。 圖／ingimage

初入職場新人，往往需要時間適應全新的工作環境與人際溝通模式。然而，許多未被寫進員工手冊或新人訓練的「職場潛規則」，卻常在無形中成為評斷一個新人工作態度與禮儀的隱形標準，讓不少剛出社會的新人感到無所適從與挫折。一名女網友在Dcard指出，公司最近來了新人，卻因為不熟悉職場禮儀被說閒話。

原PO說明，公司最近來了一批00後，卻聽見茶水間出現「新人隔半小時才回主管訊息」、「下班不打招呼就走」、「開會結束馬上離開」等閒言閒語。她認為這些職場禮儀並非公司SOP，學校與實習也未必會教，很多00後並非不願意學，而是根本不知道這些也算禮儀，直接被貼上「不懂職場」標籤相當無辜。

原PO強調，每間公司文化不同，有的主管喜歡事事報備，有的看重結果；有的在意Email格式，有的習慣通訊軟體聊天。比起批評新人沒禮貌，公司更應該主動告知「習慣是這樣」。她坦言新人最大的適應成本不是工作內容，而是那些沒人教、卻預設每個人都應該知道的職場默契，可惜新人不在自己部門無法私訊提醒。

貼文引發部分網友直言完全是陋習，「毛也太多了，很多看起來是陋習欸，是工作太閒嗎？」、「陋習拜託不要傳下去」、「如果這些潛規則，主管或公司會先說，如果沒說要大家自己摸，那單純就是陋習」、「老一輩就是喜歡裝，有些人更討厭的是喜歡背後講人，還要人對他尊重」。

也有網友表示，「我覺得很多真的不是學校會教的，而是每間公司的文化都不一樣」、「想到出社會前沒坐過非家人的車，坐後座惹同事生氣的事」、「我覺得妳開頭舉的三例，會在意的人非常老派，只能說幸好我選了風氣比較自由快樂的工作」、「比較麻煩的是講了也不會照做，多數還會不爽，搞到最後用人單位都說儘量找30（歲）左右的」。

職場 新人 溝通模式 訓練

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離職，考驗的不只是員工，也考驗一家公司。

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許多人認為離校多年後，實務經驗早已取代文憑，然而在某些特定的產業或大企業徵才時，學歷依然扮演著關鍵角色。一名28歲畢業於私立大學企管系的女網友在Dcard發文表示，自己畢業後從事行銷工作並累積不少專案經驗，原以為公司會更看重能力，直到最近面試科技業時，面試官聊完經驗後看了一眼履歷，便問她「當初怎麼會念這間學校？」與「之後有沒有考慮再進修？」。

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