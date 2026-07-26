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出社會學歷不重要？私大女轉戰科技業心碎 網搖頭：低學歷才說沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名28歲畢業於私立大學企管系的女網友表示，畢業後從事行銷累積不少專案經驗，原以為公司會更看重能力，直到最近面試科技業時才發現學歷仍然很重要。照片為示意圖。 圖／ingimage
一名28歲畢業於私立大學企管系的女網友表示，畢業後從事行銷累積不少專案經驗，原以為公司會更看重能力，直到最近面試科技業時才發現學歷仍然很重要。照片為示意圖。 圖／ingimage

許多人認為離校多年後，實務經驗早已取代文憑，然而在某些特定的產業或大企業徵才時，學歷依然扮演著關鍵角色。一名28歲畢業於私立大學企管系的女網友在Dcard發文表示，自己畢業後從事行銷工作並累積不少專案經驗，原以為公司會更看重能力，直到最近面試科技業時，面試官聊完經驗後看了一眼履歷，便問她「當初怎麼會念這間學校？」與「之後有沒有考慮再進修？」。

原PO坦言這讓她第一次深刻意識到學歷依然會被注意到，與科技業朋友討論後，有人表示能力最重要，但也有人認為大公司收上百份履歷時，學歷確實是第一輪篩選條件。因此她體悟到「學歷也許會影響別人對你的第一印象，但能不能拿到工作，終究還是要靠後面的表現」，並好奇大家出社會後是否更在意經驗。

貼文引發熱議，不少網友認同，「學歷是跟著一輩子，多多少少都會需要用到，一律都建議去讀」、「學歷本來就應該要占一部分的評判標準」、「學歷是最簡單衡量一個人努力程度的方式」、「能力無法當面看出來，但是學歷還是有一定參考價值」、「從來沒聽過身邊高學歷的人說學歷沒用，反倒是學校排名靠後或甚至沒讀大學的人，很愛把學歷不重要掛在嘴邊」、「其實滿多行業大多都有學歷的升遷門檻，尤其是主管職都會希望你補學歷」。

也有人指出科技業更是重視學歷，「這個無解，科技業很重視學歷跟本科系」、「科技業怎麼可能不看學歷」、「科技業本來就很看學歷，私立的很大的機率在HR那關就被淘汰了」。

科技業 面試 私大

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許多人認為離校多年後，實務經驗早已取代文憑，然而在某些特定的產業或大企業徵才時，學歷依然扮演著關鍵角色。一名28歲畢業於私立大學企管系的女網友在Dcard發文表示，自己畢業後從事行銷工作並累積不少專案經驗，原以為公司會更看重能力，直到最近面試科技業時，面試官聊完經驗後看了一眼履歷，便問她「當初怎麼會念這間學校？」與「之後有沒有考慮再進修？」。

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