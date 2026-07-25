勞動部高分署大型假日市集盛大開幕 5千人共挺在地產業

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署（簡稱高分署）今年串聯高屏澎東區69個在地民間團體、新創團隊及微型創業店家，一連4天在高雄展覽館舉辦大型假日市集，會場集結了手創商品、風味美食與深度遊程等項成果，吸引大批人潮參觀、熱鬧滾滾。

「多元豐收祭，漫遊食旅趣」今天下午舉辦開幕式，勞動部勞動力發展署長黃齡玉致詞表示，大型假日市集是一個展售在地特色商品的平台，更是展現多元就業成果、地方創生與就業支持的重要舞台，透過多元及培力就業計畫、創業鳳凰計畫及產業創新計畫，協助不同族群發揮所長、穩定就業或勇敢創業。

高分署培力單位「高雄市超越巔峰關懷協會」長期培植弱勢族群的就業力，「有限責任高雄市永安區新港社區合作社」則透過人才培力引領青年返鄉、推動綠色經濟，成功翻轉傳統漁村凋零的頹勢，在2023年及2024年，連續2年勇奪國家人才發展獎。

此外，為鼓勵受輔導單位或創業者與國際接軌，勞動部積極輔導青年參加國際技能競賽組織辦理的「國際社會創業家培訓競賽（BeChangeMaker,BCM競賽）」，其中「有限責任高雄市永安區新港社區合作社」及「屏東縣佳冬鄉塭豐社區發展協會」皆獲得入圍國際競賽初選前30名的好成績。

高分署指出，2021年迄今，多元及培力就業計畫已培植458家民間團體，創造2226個工作機會，促進2861人次在地就業。產業新創人才培育計畫在今年已累積輔導77個新創團隊；創業諮詢輔導服務計畫已協助824人次獲得近6.15億元創業貸款，促進約950人次就業。

大型假日市集整合「多元培力」、「產業新創」及「創業諮詢」3大資源，市集展售內容包含飲食休閒、時尚育樂，以及在地綠色旅遊、食農教育或循環經濟，現場不僅有限量早鳥優惠券、消費滿額贈抽好禮等好康，還有多種手作體驗如注連繩、客家擂茶、蔗渣手抄紙及現場的魔術雜耍表演與有獎徵答等，展至7月27日結束，歡迎大家以行動支持參展團隊。

勞動部勞動力發展署長黃齡玉參與市集，致詞時分享各項計畫成果。圖／主辦單位提供

勞動部高分署舉辦「多元豐收祭，漫遊食旅趣」假日大型市集，今天下午舉辦熱鬧開幕式。圖／主辦單位提供