面試最重要的不是自我介紹！過來人曝5關鍵細節：錄取率差很多

不少新鮮人找工作時，總把心力放在準備自我介紹或模擬面試題目。一名網友分享，真正拉開與其他求職者差距的，往往是一些容易被忽略的小細節，他整理出5項面試心得，提醒求職者除了展現能力，也要讓面試官看見自己的態度與思考方式。

這名網友在Dcard以「面試真正重要的不是自我介紹」為題，指出面試其實沒有想像中困難，重要的是做到這5項小細節，就能和其他人拉開差距。第一，面試時應避免一直抱怨前公司或前主管，與其談論過去的不愉快，不如把重點放在自己希望學習什麼、未來想挑戰哪些工作內容。

第二，當面試官最後詢問「有沒有問題」時，也別急著回答「沒有」，可主動詢問新人前三個月的工作重點、團隊合作模式或職位發展方向，更能展現對工作的重視。第三，薪資在雙方都有合作意願時就可以適時討論，不必刻意等到最後一刻才確認。

第四，履歷少寫「抗壓性高」、「善於溝通」等空泛形容詞，改以實際專案成果或經驗證明能力，說服力會更高。第五，面試就算沒有錄取，也不代表能力不足，很多時候只是公司需求與個人背景未必完全契合。他也勉勵求職者，不要把每一場面試都當成考試，而是一次認識公司的機會，找到真正適合自己的工作，比急著拿到第一份Offer更重要。

貼文一出後，不少網友都表示「很有建設性的建議」、「你的文字療癒了正在找工作的我」、「補充，做人比做事重要，面試要講對方想聽到的內容比較重要」、「基本上都對，面試就是一個聊天的過程，透過聊天來媒合雙方」、「寫的很棒，我面試都當成去聊天、學習的」、「推你這篇！」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「面試的自我介紹非常非常重要，可以說是最重要的那一環節。考驗的是受試者的表達順序、思維邏輯以及語言組織能力」、「要讓自己被看見的方法就是一場好的、誠實的自我介紹」、「我認為面試最重要的是自信，有自信說出來的話才會有說服力」。

至於面試結束後，若未收到錄取通知，有些人會想知道原因。本站曾報導，一名網友分享，近期面試一家公司，整個過程相當順利，面試官態度也很親切，但最後仍收到未錄取通知。她相當猶豫是否該主動回信，詢問落選原因，希望從回饋中找出不足，作為未來求職的參考。

對此，不少網友都表示「我覺得原因應該也都是隨便講，不太可能講實話，就像你要離職原因也都是隨便講，因為已經不重要了」、「不需要，自己檢視即可」、「我會問，人資不一定會認真回答，有的甚至已讀不回」、「有時候你沒有錄取不是你不好，有比你同批的競爭者裡有更優秀的，就選另一位了」、「問過沒用，無聲卡比較多，除非打電話但太直接沒試過」。