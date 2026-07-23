勞退提撥6%保障不足 勞團盼逐步升至12%

「勞退雇主提撥應從6%提升到12%，立院要儘速修法！」近百名勞團成員23日於立法院大門拿著工會旗幟與布條，呼籲儘速推動「勞退新制」修法。勞團代表強調，經濟與經常性薪資大幅調升，但受惠者僅有資本利得者與極端高薪者，應增加對基層勞工的退休金分配，提高勞退提撥。

6%保障已不夠

立法院衛環委員會23日舉行「勞退新舊制相關修法」公聽會。近百位勞團在會前於立法院大門前，高喊「立即修法、立即提高」，盼能逐步調升勞退提撥。民眾黨立委邱慧洳表示，勞退制度已經20年沒有改革，但面對通膨、物價壓力漸升，民眾黨主張應該提高到8或9%，未來會在立法院積極請各黨召委排審法案。

「我們希望勞退提撥可以逐年提升到12%！」全產總理事長戴國榮強調，當初新制已經犧牲勞方權利、為資方省下鉅額退休金。但今年經濟成長率有望達到9.64%，創下16年新高，近5年經常性薪資調幅也維持在2到3.1%高檔，但調幅成果僅由資本利得者與極端高薪者獲益，應提高雇主勞退保障基層勞工老年經濟安全。

勞保級距應提升

全金聯理事長鍾馥吉則說，勞保投保的級距上限45800元從2015年至今也沒有調整，反觀健保的投保級距卻可以每兩年調整一次，已經從18.2萬一路提升到29萬，甚至是31萬，「這根本是選擇性調整」，他質疑為何勞保最高級距提撥持續停滯？並批評行政院與勞動部怠惰，應於此次修法一併研議提高。

「移工也要全面納入勞保與勞退！」國際移工組織專員吳靜如不滿指出，產業界總說缺工，卻又無法增加對移工的保障以留住移工，反觀韓國移工已經可加入退休金系統，離國時就可以領，「保障條件輸給人家那麼多，要怎麼搶贏人家？」

公聽會完儘速排審

因此，由眾多勞團組成的「五一行動聯盟」主張，勞退6%已非常過時，應儘速排審修法，在第一年調升到7%，之後每兩年調升1%，盼能逐步提升到過去舊制的地板12%。台北市產業總工會理事長邱奕淦指出，高達6成勞工工作25年後退休金不到1百萬，政府等同將老後貧窮的風險，轉嫁到7成平均薪資都拿不到的勞工身上。

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