104人力銀行統計72%僑外生首職留任滿1年 「準本土人才」成新戰力

面對少子化、缺工與國際人才競逐，僑外生正逐漸成為台灣企業布局人才的重要來源。104資訊科技（3130）旗下104人力銀行從履歷資料庫分析逾四萬名僑外生第一份全職工作，發現不僅多數就讀科系與台灣缺工產業高度契合，平均72%僑外生第一份工作任職超過一年，穩定度比整體新鮮人高出近8個百分點。

104人力銀行價值營運部資深經理楊鎧維指出，部分僑外生已將台灣視為職涯發展的重要起點，今年政府進一步鬆綁僑外生留台就業措施，符合資格的外籍應屆畢業生最長可享兩年免申請工作許可、且不限工作職務與產業，建議企業提早從校園建立連結，建立友善的跨文化工作環境，將僑外生轉化為穩定且具競爭力的人才來源。

本次分析資料來源為104人力銀行履歷資料庫，涵蓋曾就讀台灣大專院校、具僑生或外籍生身分，且至少有一份全職工作，共計39,647人，來自全球超過119個國家。其中，明確填寫國籍的有16,133人，馬來西亞佔31.8%居首，其次為越南16.2%、印尼15.6%、香港／澳門14.1%、印度2.8%，東南亞仍是台灣國際學生的主要來源。

外界常有「僑外生只是過客」的刻板印象，104人力銀行分析2016年至2023年間，平均72.3%的僑外生第一份全職工作任職滿一年，高於整體新鮮人平均的64.6%，雙方差距由2016年的5.3個百分點擴大至2023年的12.7個百分點。即使不滿一年離職，僑外生平均任職期間也略高於本地新鮮人，反映僑外生以台灣為職涯起點，並展現較高的就業穩定性。

面對門市人才短缺的挑戰，統一超商7-ELEVEN開設「外籍生訓練專班」，吸引海地、馬來西亞、緬甸、越南等多國學子加入，並透過系統化訓練、「外籍友善名牌」及「智能平板」即時翻譯工具協助融入。統一超商觀察，僑外生展現高度適應力與主動學習態度，平均僅需一至二個月即能熟練門市工作，不同文化背景也為服務現場帶來更多元的思考與創意，對零售服務業所重視的多元整合服務形成加分效果，也有不少外籍工作夥伴因熱情積極而深受顧客好評。

全球最大半導體封測廠日月光集團也積極布局國際人才，例如中壢廠就與多間學校成立產學合作專班，鎖定留台就讀、中文流利且專精技術的馬來西亞、印尼、菲律賓、越南等多國僑外生，後續透過具競爭力的薪酬福利與完善的職涯發展制度，打造多元共融的職場環境，協助僑外人才快速融入並長期發展，成為企業穩健發展的重要力量。

楊鎧維表示，面對少子化與全球人才競爭，僑外生的高度學用銜接與入職後的穩定性，讓企業延攬國際人才已不只是補足人力缺口，更是長期人才布局的重要策略。建議企業把握政策契機，從校園階段即開始布局，透過校園徵才、產學合作及實習計畫提早與僑外生建立連結；入職後提供完善的教育訓練、職涯發展及導師制度，打造友善的跨文化工作環境，讓僑外生從「留台就業」進一步成為「深耕台灣」的重要人才，為企業建立更穩定、更具韌性的國際人才供應。