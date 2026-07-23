迎接職涯「暑」光 新北就博會7月24日超過2300個工作機會熱力全開

盛夏求職熱潮來襲，職涯衝刺不歇息！為協助社會新鮮人畢業即就業，並鼓勵轉職民眾把握求職良機，新北勞工局將於7月24日上午10時至下午3時，於市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市就業博覽會」，眾多優質企業求才熱力全開，包含欣興電子、鴻準精密、貿聯國際、松下電器、鼎泰豐、統一超商、萬豪酒店等51家指標大廠，共釋出超過2,300個工作機會，為不同背景與職涯階段的求職者提供豐富的優質選擇，要讓求職者在仲夏看見職涯「暑」光。

勞工局長陳瑞嘉表示，正值鳳凰花開的畢業求職旺季，同時也是民眾年中轉職、規劃下半年職涯的重要黃金期，本次徵才活動特別瞄準暑假旅遊及餐飲消費商機與科技業下半年出貨旺季的人力需求，吸引多家企業踴躍參與，旅宿餐飲業為最大求才主力，占比達4成2；其次則為科技製造業，占比3成3。而現場釋出工程師、總務行政、會計採購及儲備幹部等多元職缺，無論是初入職場的新鮮人或尋求轉職發展的求職者，都能依自身專長與職涯發展方向，找到合適的工作機會。

薪資方面，彩富電子祭出月薪60K誠徵各式工程師，台灣基恩斯延攬業務工程師薪資55K起；餐飲業同樣求才若渴展現高度攬才誠意，鼎泰豐料理廚師職缺以61K起招募人才，金色三麥徵求餐服儲備幹部月薪50K起。

除正職職缺，現場也提供豐富的兼職機會，鴻準精密臨床駐點服務專員時薪上看300元，台灣松屋內場計時人員時薪最高265元，滿足不同求職族群對彈性工時的需求。此外，載板龍頭欣興電子一口氣釋出170個職缺，六角國際及貳樓餐飲等知名餐飲品牌也擴大招募近百個工作機會。歡迎把握與企業面對面交流的機會，為自己的職涯開創更多可能，邁向理想未來。

活動現場除匯集豐富的徵才機會外，也整合多元就業資源。包含「履歷健診」由專業職涯顧問提供一對一諮詢，協助求職者優化履歷內容、強化面試技巧，提升求職競爭力；「就業促進服務專區」整合各項就業專案及諮詢資源，依不同族群的就業需求，提供適切的職涯諮詢與就業支持，協助民眾順利銜接職場。