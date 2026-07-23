公司別想吃案 勞動局提醒雇主受理職場霸凌申訴應通報登錄

近年來職場霸凌事件備受社會關注。臺北市政府勞動局特別呼籲所有企業雇主，雇主只要知悉勞工遭受霸凌時，不論勞工是否正式提出申訴，都應及時介入處理。因接獲被霸凌勞工申訴而知悉時，除應啟動調查程序，對申訴事件之相關人員進行訪談及調查，更應主動前往勞動部「WBRS職場霸凌案件通報系統」進行登錄。

勞動局表示，許多雇主在面對職場霸凌時，常因缺乏處理經驗或擔心影響企業形象，選擇私下和解或消極處理，反而導致受害者身心受創加劇，甚至引發更嚴重的勞資糾紛。透過勞動部官方通報系統登錄，政府單位能第一時間掌握狀況，並引導企業依循法令妥善處理，將職場傷害降到最低。

為協助企業建立完善的內部防護網，特別提醒雇主應設立專責的申訴管道（如申訴專用電話、電子信箱等），確保勞工能提出申訴。接獲申訴後，除應受理申訴外，應考量申訴人意願，採取適當之隔離等措施，避免申訴人遭受職場霸凌情形再度發生，並視需求提供或轉介法律等諮詢服務、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要之協助或保護措施。

調查過程應以不公開方式處理，並使申訴人、協助申訴之人、參與及負責調查之人免於遭受任何報復或其他不利待遇，並視事業單位規模組成案件調查小組進行調查，並將調查結果明確告知雙方當事人。若調查職場霸凌屬實，雇主應對行為人進行懲處或處理。

此外，依修正之《職業安全衛生法》第22條之1至第22條之3規定，雇主對於職場霸凌等不法侵害事件，如果事業單位直接拒絕受理申訴、未依法啟動調查，或沒有採取必要保護措施，主管機關或勞動檢查機構查證屬實後，將依法裁罰；若是未設立申訴管道或未辦理系統登錄，會先要求限期改善，屆期未改善者，處新臺幣3萬元以上75萬元以下罰鍰。

勞動局長呼籲，打造健康的職場環境是企業永續經營的基石。雇主在面對職場霸凌申訴時，應遵循法令規範處理，並落實通報，絕對不要隱匿案情。勞工朋友若在職場遇到不公正對待或霸凌，也應勇敢發聲，透過內部管道申訴或向勞動局尋求協助，共同掃除職場霸凌，讓每位勞工都能安心上工、平安下班。