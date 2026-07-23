778萬勞工退休老本堪憂！勞團批勞動部怠惰 喊立即修法提高新制雇提

立法院衛環委員會今舉行「勞退新舊制相關修法」公聽會。全台各個工會組成的五一行動聯盟於公聽會前召開記者會，痛批勞動部怠惰多年，讓勞工退休保障停滯逾20年不變，高達6成的基層勞工的退休金專戶恐累積不到100萬元，退休老本堪憂，籲朝野立即修法提高勞退新制雇主提繳率、打開舊制基數上限、納移工適用新制，還給勞工一個真正有保障的尊嚴老年生活。

五一行動聯盟指出，勞退新制自2005年上路迄今逾20年，目前適用新制人數近778萬，當年政府推動新制，曾承諾「先求有、再求好」，然而20年過去，台灣經濟成長有目共睹，根據主計總處最新預估今年全年GDP已上修至9.64%創16年新高，近5年平均經常性薪資調幅也多維持2%至3.1%高檔，去年名目調幅3.09%更創26年紀錄，但在這些亮眼的經濟發展下，只有企業、高薪產業勞工享有成果，大多數基層勞工不僅未獲分配，調薪更被物價通膨抵銷。

五一行動聯盟進一步指，主計總處數據顯示，全台約594萬名、高達7成的基層勞工，實質薪資根本領不到平均薪資4.8萬元。勞退新制6%的雇主提撥，若以低於平均線的基層薪資計算25年，高達6成勞工退休金專戶本金累計不到100萬元，政府等於把老年貧窮的風險，轉嫁給勞工自行承擔。

針對勞動部日前端出的純舊制勞工自提銜接新制專戶措施，聯盟也批評僅是行政作業的「零碎補洞」，完全沒有碰觸到最核心的「雇主強制提繳率」結構性問題。

全產總理事長戴國榮表示，政府不該忽視長年低薪、老年貧窮的問題，若只將雇主提繳率提高到8％，仍不足以保障勞工的老年生活經濟安全，呼籲從勞工生計、產業發展、政府配套進行全面檢視，將雇提逐年提高至12%。

「行政院、勞動部怠惰」，全金聯理事長鍾馥吉說，不只勞退新制雇提20年未提高，相較健保最高投保級距已調到31萬3000元，勞保最高級距也停在4萬5800元停了12年沒動。

台灣國際勞工協會專員吳靜如則說，移工為台灣產業、長照家庭奉獻超過35年，至今卻被勞退新制排除在外，反觀南韓移工有退休金，台灣拿什麼跟別的國家競爭？

五一行動聯盟強調，目前朝野立委提出至少11個修法版本，但最重要的是何時排案、何時審查、何時三讀？呼籲立院儘速排審，拿出實質進程，不要只用口號、提案敷衍，必須將勞工退休金條例列為最優先法案，而不是以「評估企業調適力」為由拖延。