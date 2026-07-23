半導體職訓助攻！房仲員跨領域轉職AI供應鏈設備工程師

曾任房仲、水產銷售的阿毅(化名)，相中AI發展趨勢，報名勞動部雲嘉南分署、成大開辦的半導體基礎製程培訓班，門外漢的他，歷經透過理論及實務扎實課程訓練，成功轉職晉升AI供應鏈工程師。

現年28歲的阿毅，大學就讀漁業科技與管理系，畢業後曾任職量販店水產銷售、安平老街的蝦餅販售人員以及房仲銷售員，跟AI產業相差八千里，偶然在社群平台看到南分署攜手成大開辦的半導體製程電性檢測與品管基礎班」，查證後報名參訓。

「學費補助8成，還有學習獎勵金可領，一度以為是詐騙！」，阿毅說，思索AI發展趨勢報名，一開始仍半信半疑，不過他也直言，非理工背景研讀半導體理論真的非常辛苦，但透過授課老師仔細解說，和無塵室現場實作，加上返家後課程複習，一舉成功在訓後科技廠媒合會中，順利應徵上AI供應鏈設備工程師。

阿毅並鼓勵欲轉職半導體的無經驗待業者，善用勞動部相關訓練資源，勇敢邁出跨域的腳步。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，南分署和成功大學合作開辦半導體基礎製程培訓班，除邀請業界專家共同授課最前端半導體技術，實作課程還會到成大南科半導體實驗室，進行元件及量測設備操作，協助受訓學員跟上業界腳步，迄今已開辦15門課程、培育363位學員成為半導體產業即戰力。

他指出，為協助民眾短期內習得半導體相關知識，除針對待業者外、亦開辦在職進修課程；還因應國際淨零碳排趨勢加入ESG及碳盤查整合內容，職前訓練時數濃縮為150至170小時、在職進修班訓練時數則為36小時，勞動部還會視學員身分別補助80%至100%訓練費用，115年下半年將有4班陸續開課，相關報名資訊可查詢台灣就業通(https://www.taiwanjobs.gov.tw)，或電洽(06)275-7575 https://www.taiwanjobs.gov.tw)，或電洽(06)2757575轉35005詢問。

勞動部115年度下半年「半導體製程電性檢測與品管基礎班」，已開放報名中。記者謝進盛／翻攝