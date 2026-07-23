遠距上班會偷懶？企業喊員工進公司才公平 日媒：隱形效率浪費多

在疫情後混合辦公模式盛行的時代裡，職場中常出現「不公平」的怨言。必須到公司上班的人，往往得額外承擔接聽電話、接待來客與簽收快遞等實體雜務。當遠距辦公的人數增加，辦公室同仁的工作時常被打斷，甚至導致加班，自然心生不滿。

根據日媒「It media business」報導，許多到辦公室上班者也是出於無奈，例如家中缺乏獨立空間、家人經營店面過於吵雜，或是失智長者常常會進入房間而無法居家開會等，並非單純喜歡通勤。

相反的，無法到公司的人也有難言之隱，例如，無後援照顧幼童的家長，或是有身心疾病、難以承受長距離通勤，必須定期回診的員工。部分企業高舉「公平」大旗強制全員回歸辦公室，看似一視同仁，實則流於管理上的便宜行事。這種齊頭式平等的作法，非但無法根本解決衝突，反而會將家庭或健康上真正有需要的優秀人才逼離職場。

此外，「到辦公室效率好、在家工作會偷懶」則純屬迷思。實際上，辦公室常有隨機且無意義的臨時會議，或是一天多次離座抽菸、聊天等隱形效率浪費。而居家辦公是否偷懶，關鍵在於績效管理而非地點。將「人在辦公室」與「具備生產力」劃上等號，往往只是管理階層缺乏客觀評估績效方式的藉口。

要化解衝突，關鍵在於追求「真正的公平」。也就是針對不同需求提供合適的制度，而非給予所有人一模一樣的限制。企業可透過輪流分攤實體雜務、提供彈性工時制度、針對遠距同仁建立明確的成果導向（KPI）指標來管理。唯有以彈性調配取代一律強制，才能打造兼顧效率與和諧的現代職場。