快訊

無懼地方政府表態不重新上架 食藥署今天首公布501項可上架產品名單

中聯廠長100萬交保步出大門拒訪 律師反質疑記者「有沒有侵犯個資？」

食安修法⋯專家指加重罰則難解困境 籲中央一條鞭執法設「稽查大隊」

聽新聞
0:00 / 0:00

遠距上班會偷懶？企業喊員工進公司才公平 日媒：隱形效率浪費多

聯合新聞網／ 綜合報導
採混合式辦公的時代裡，職場中常出現「不公平」的怨言。 圖／Pakutaso
採混合式辦公的時代裡，職場中常出現「不公平」的怨言。 圖／Pakutaso

在疫情後混合辦公模式盛行的時代裡，職場中常出現「不公平」的怨言。必須到公司上班的人，往往得額外承擔接聽電話、接待來客與簽收快遞等實體雜務。當遠距辦公的人數增加，辦公室同仁的工作時常被打斷，甚至導致加班，自然心生不滿。

根據日媒「It media business」報導，許多到辦公室上班者也是出於無奈，例如家中缺乏獨立空間、家人經營店面過於吵雜，或是失智長者常常會進入房間而無法居家開會等，並非單純喜歡通勤。

相反的，無法到公司的人也有難言之隱，例如，無後援照顧幼童的家長，或是有身心疾病、難以承受長距離通勤，必須定期回診的員工。部分企業高舉「公平」大旗強制全員回歸辦公室，看似一視同仁，實則流於管理上的便宜行事。這種齊頭式平等的作法，非但無法根本解決衝突，反而會將家庭或健康上真正有需要的優秀人才逼離職場。

此外，「到辦公室效率好、在家工作會偷懶」則純屬迷思。實際上，辦公室常有隨機且無意義的臨時會議，或是一天多次離座抽菸、聊天等隱形效率浪費。而居家辦公是否偷懶，關鍵在於績效管理而非地點。將「人在辦公室」與「具備生產力」劃上等號，往往只是管理階層缺乏客觀評估績效方式的藉口。

要化解衝突，關鍵在於追求「真正的公平」。也就是針對不同需求提供合適的制度，而非給予所有人一模一樣的限制。企業可透過輪流分攤實體雜務、提供彈性工時制度、針對遠距同仁建立明確的成果導向（KPI）指標來管理。唯有以彈性調配取代一律強制，才能打造兼顧效率與和諧的現代職場。

遠距 居家上班 辦公室 職場 家庭 日本

延伸閱讀

抵達飯店竟「查無訂單」！訂房網出包別自認倒楣 保存證據可全額討回

拿多少算合理？狂裝賣場免費冰塊恐成竊盜 用途、包材是關鍵

尷尬又必做…小學生蟯蟲檢查為何消失？專家揭半夜屁股癢原因

顧家好爸爸竟是惡魔！日長照員涉殺害不倫戀母女 塑膠布裹屍棄深山

相關新聞

遠距上班會偷懶？企業喊員工進公司才公平 日媒：隱形效率浪費多

在疫情後採混合式辦公的時代裡，職場中常出現「不公平」的怨言。必須到公司上班的人，往往得額外承擔接聽電話、接待來客與簽收快遞等實體雜務。當遠距辦公的人數增加，辦公室同仁的工作時常被打斷，甚至導致加班，自然心生不滿。根據日媒It media business報導，許多到辦公室上班者也是出於無奈，例如家中缺乏獨立空間、家人經營店面過於吵雜，或是失智長者常常會進入房間而無法居家開會等，並非單純喜歡通勤。

勞退提撥6%保障不足 勞團盼逐步升至12%

「勞退雇主提撥應從6%提升到12%，立院要儘速修法！」近百名勞團成員23日於立法院大門拿著工會旗幟與布條，呼籲儘速推動「勞退新制」修法。勞團代表強調，經濟與經常性薪資大幅調升，但受惠者僅有資本利得者與極端高薪者，應增加對基層勞工的退休金分配，提高勞退提撥。 6%保障已不夠 立法院衛環委員會23日舉行「勞退新舊制相關修法」公聽會。近百位勞團在會前於立法院大門前，高喊「立即修法、立即提高」，盼能逐步調升勞退提撥。民眾黨立委邱慧洳表示，勞退制度已經20年沒有改革，但面對通膨、物價壓力漸升，民眾黨主張應該提高到8或9%，未來會在立法院積極請各黨召委排審法案。 「我們希望勞退提撥可以逐年提升到12%！」全產總理事長戴國榮強調，當初新制已經犧牲勞方權利、為資方省下鉅額退休金。但今年經濟成長率有望達到9.64%，創下16年新高，近5年經常性薪資調幅也維持在2到3.1%高檔，但調幅成果僅由資本利得者與極端高薪者獲益，應提高雇主勞退保障基層勞工老年經濟安全。 勞保級距應提升 全金聯理事長鍾馥吉則說，勞保投保的級距上限45800元從2015年至今也沒有調整，反觀健保的投保級距卻可以每兩年調整一次，已經從1

影／勞退提撥調高案 勞動部認已評估但尚無時程

立法院社會福利及衛生環境委員會上午舉行「勞退新舊制相關修法」公聽會。針對《勞工退休金條例》（勞退新制）雇主提撥下限維持6%偏低問題，跨黨派立委已提案調高至8%或9%，勞工團體亦於會前疾呼應立即修法，提出調高至8%至12%不等之訴求。

勞團支持勞退修法 要求提高雇主提撥率

勞工團體「五一行動聯盟」今天在立法院門口舉行記者會，要求提高20年來始終停留在6%的雇主提撥率，並呼籲朝野盡速排案三審。

迎接職涯「暑」光 新北就博會7月24日超過2300個工作機會熱力全開

盛夏求職熱潮來襲，職涯衝刺不歇息！為協助社會新鮮人畢業即就業，並鼓勵轉職民眾把握求職良機，新北勞工局將於7月24日上午10時至下午3時，於市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市就業博覽會」，眾多優質企業求才熱力全開，包含欣興電子、鴻準精密、貿聯國際、松下電器、鼎泰豐、統一超商、萬豪酒店等51家指標大廠，共釋出超過2,300個工作機會，為不同背景與職涯階段的求職者提供豐富的優質選擇，要讓求職者在仲夏看見職涯「暑」光。

778萬勞工退休老本堪憂！勞團批勞動部怠惰 喊立即修法提高新制雇提

立法院衛環委員會今舉行「勞退新舊制相關修法」公聽會。全台各個工會組成的五一行動聯盟於公聽會前召開記者會，痛批勞動部怠惰多年，讓勞工退休保障停滯逾20年不變，高達6成的基層勞工的退休金專戶恐累積不到100萬元，退休老本堪憂，籲朝野立即修法提高勞退新制雇主提繳率、打開舊制基數上限、納移工適用新制，還給勞工一個真正有保障的尊嚴老年生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。