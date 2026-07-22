AI產品應用落地 6大產業主管薪資榜…軟體專案主管拿下兩冠

104資訊科技旗下「104雇主品牌」發布 《2026民生服務業人才白皮書》，除了點出六大民生服務業普遍存在徵才招募困境外，同時整理六大產業主管職薪資榜單，其中軟體專案主管在批發/零售/傳直銷業2026年年薪中位數129萬元，在運輸物流及倉儲年薪中位數119萬元，位居該產業主管職最高薪職務，協助企業導入AI專案、整合AI工具並優化使用方式，提升營運成效，成為產業的關鍵人才。

除了軟體專案主管之外，國內外業務主管、經營管理主管、財務或會計主管也是民生服務業中較常出現在高薪榜的關鍵職務，國內、外業務主管年薪約102萬至111萬元，經營管理主管年薪中位數約83萬至112萬元，財務會計主管年薪中位數約73萬至95萬元。

至於非主管職，104雇主品牌《2026民生服務業人才白皮書》數據指出，國內外業務、專案經理、工程技術/現場營運人員，是較常出現在高薪榜的關鍵角色。業務銷售中的汽車銷售人員年薪中位數約93萬元，國內業務在不同產業約72萬至85萬元，專案經理年薪中位數約73萬至88萬元，工程技術/現場營運人員如聯結車司機年薪中位數約95萬元，飛安人員約83萬元，水電工程師與軟體工程師約80萬元，顯示具備高業績貢獻、專業技術或現場經驗的人才，仍是企業願意投入薪酬資源留才的重點。

104人力銀行人才永續長鍾文雄分析，民生服務業長期處於缺工狀態，部分職務甚至不到0.1位求職者競逐一個工作機會，顯示民生服務業已進入結構性缺工階段，雖然企業持續透過調薪改善人才供給問題，供需失衡現象卻未明顯改善，代表人才選擇工作的評估因素已逐漸改變。建議企業可從工作體驗與管理文化、工作與生活平衡、職涯發展與升遷機會、企業品牌與市場聲譽、AI與數位能力的學習機會五大層面著手，破解缺工難題。