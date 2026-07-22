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104發布白皮書 今年服務業最難招人不是餐飲業而是這行業

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣民生服務業缺工嚴重，其中又以不動產最難招募人才。圖為房市示意圖。聯合報系資料照
台灣民生服務業缺工嚴重，其中又以不動產最難招募人才。圖為房市示意圖。聯合報系資料照

104資訊科技旗下「104雇主品牌」發布 《2026民生服務業人才白皮書》，2026年每月人才缺口達67.3萬人，平均每個工作機會分不到0.28個求職者缺工嚴峻，6大民生服務業中，住宿餐飲服務業人才缺口27.3萬人最多，各職類以餐飲類人員缺21.5萬人缺口最大。

隨著AI蓬勃發展，民生服務業也積極導入AI應用，2026年每月平均招募1.7萬名AI人才5年成長近3倍，批發/零售/傳直銷業人才需求最多，不動產業AI職缺占比最高，推進AI落地並期待實際提升營運績效，軟體專案主管成為關鍵人才，年薪中位數可達129萬。

104雇主品牌運用932萬筆履歷資料庫，評比48萬家企業吸引留任力，給HR最關鍵的品牌經營策略，在有限資源下也能吸引並留住人才。最新發布的《2026民生服務業人才白皮書》，用數據分析住宿/餐飲服務業、一般服務業、批發/零售/傳直銷業、旅遊/休閒/運動業、運輸物流倉儲及不動產業共六大產業的薪酬與招募資訊。

根據104雇主品牌《2026民生服務業人才白皮書》，民生服務業人才缺口持續擴大，工作機會從2023年每月招募61萬人，成長至2026年67.3萬人，增幅10.3%。依產業，住宿/餐飲服務業2026年每月徵才27.3萬人最多、批發/零售/傳直銷業20.3萬人第二、一般服務業9萬人第三；依職類，餐飲類人員21.5萬人第一、門市營業類人員10.6萬人第二、業務銷售類人員5.7萬第三；依地區，北部38.9萬人占比過半，顯示內需市場與區域消費力仍是帶動服務業徵才的重要動能。

比較招募難易度，2026年民生服務業平均每個工作機會分不到0.28個求職者，以不動產業供需比僅0.03招募最艱困，主要招募職類中，保全類供需比僅0.05，人才招募難度最高。

隨著AI持續發展，應用逐步普及，104雇主品牌《2026民生服務業人才白皮書》數據顯示，2026年民生服務業每月平均招募1.7萬名AI人才，與2022年6,000人相比，5年成長近3倍，批發/零售/傳直銷業AI工作機會最多，2026年每月平均招募9007名AI人才，顯示該產業正積極將AI導入精準行銷、商品推薦、客服營運與內部管理等應用場景；旅遊/休閒/運動業AI工作機會從2022年151個增加至939個成長超過6倍增幅最大，低基期加上擴展至數位行銷、旅遊規劃與會員經營等服務場景推升人才需求。

觀察民生服務業導入AI狀況，2026年不動產業工作機會中6.1%為AI職務比率最高，5年成長3.8個百分點，顯示業者積極運用AI技術於行銷推廣、客戶經營、市場分析與營運管理等領域；批發/零售/傳直銷業AI職缺占比5.3%第二，5年成長3.2個百分點，反映批發零售業持續推動數位轉型與智慧零售應用；運輸物流及倉儲業3.1%第三，5年成長1.4個百分點，智慧物流提升作業效率，成為推動AI人才需求主要原因。

104人力銀行人才永續長鍾文雄分析，AI已逐漸成為民生服務業人才需求的重要方向，企業不僅增加AI相關職缺，更開始將AI能力納入既有職務需求之中，帶動產業人才結構持續轉型。

完整內容可下載《2026民生服務業人才白皮書》：https://104imc.vip/9axf5x

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