月薪一路飆到10萬卻快撐不住了！學徒揭真實工地人生：每天都像在透支生命

薪水持續增加是不少人夢寐以求的事，然而近日有名網友於Dcard表示，雖然賺到的錢比以前多，但感覺漸漸把身體搞壞，屬於自己的時間也少了很多。他指出，原本自己月薪38K，後來改做工程行領到46.8K，下個月會領到51.8K之後還將調薪，然而一個月要上班26天，讓他覺得體力快不堪負荷，整個人快爆炸了。

原po表示，做工程行的日子壓力很大，每天都在透支生命，下班時總覺得已耗盡體力，辛苦到連關節骨頭都在哀號，每天回家休息，隔天又得上工，卻常感覺身體還沒完全恢復就必須再次拚命，導致狀態越來越差。被前輩責罵、精神壓力加劇時，工作速度也會變慢，甚至出現斷片、恍神發愣幾秒的情況，只能靠喝提神飲料勉強撐住體力。

原po表示，每天上班都跟著老闆額外多做1小時，目的是希望能多學多看多練，即便很累，礙於學徒身份也不敢提休息。此外，做工是算天數領薪水，1天1800元，少做一天就少一天薪水，休假也跟之前的工作有周休二日、見紅休差很多。

原po仔細估算，自己現在還是學徒，未來出師日薪才會提高到2700元，但還需要半年到一年的時間，屆時每月薪水加上業績分成、年終，平均每個月可以快10萬，想到未來的月薪真的很夢幻，但原po也坦言，現況真的好累、賺錢好辛苦，「都不知道能不能撐到出師那天」。

文章一出，不少人在底下留言希望原po三思是否該繼續待在該行業，「我也是過來人，但我放棄了，因為沒了生活品質與健康，說什麼也是枉然」、「你現在賺的是未來的醫藥費跟住院費」、「跑工地的就是這樣，怕你技術還沒學到，肺先壞了，裡面10個有9個都在抽煙」、「你這樣太操了，身體已經發出訊號，而且年紀越大只會更嚴重」。

然而，也有其他人表示，其實原po這樣薪水算很低的，因為是拿身體換來的，「來我們產線顧設備修機台比較賺，雖然要輪班，但我月休15天平均6萬」、「這個薪資我建議你跳槽去當作業員，現在作業員大概時薪250×8小時×22天=44k」，不過也有人認為原po還年輕，「能透支的就是體力和肝，技術活一定要撐過前期」。