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勞長洪申翰：企業設置托育設施 可享200％費用抵減優惠

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
勞動部長洪申翰今早出席中鋼托嬰中心啟用典禮，強調企業托育設施支出可享200%列支費用折抵優惠，此外，包括婚假、產假等也送修法中，盼今年暑假能夠通過。記者王昭月／攝影
勞動部長洪申翰今早出席中鋼托嬰中心啟用典禮，強調企業托育設施支出可享200%列支費用折抵優惠，此外，包括婚假、產假等也送修法中，盼今年暑假能夠通過。記者王昭月／攝影

勞動部洪申翰今天出席中鋼亞灣托嬰中心啟用典禮時指少子化表面上是人口問題，實際上更是人才問題。他強調，政府推動的「人口對策新戰略」，未來企業設置托育設施，除可申請勞動部最高五百萬元補助外，賴總統已宣布，企業設置托育設施相關支出，將可享有200％費用列支抵減優惠，提高企業投入意願。

洪申翰上午表示，政府推動友善職場與托育政策，不只為減輕育兒負擔，更是希望打造兼顧工作與家庭的環境，讓企業能攬才、留才，提升國家整體競爭力。

他表示，現今多數家庭為雙薪小家庭，許多父母每天須在工作與育兒間奔波，要兼顧工作與孩子的照顧相當困難。因此勞動部去年起積極推動各項友善育兒、友善家庭政策，最具代表性的就是鼓勵企業設立托嬰中心、托育設施或幼兒園。「企業自辦托育設施，不只是托育政策，更是職場友善政策，也是攬才、留才的重要策略」。中鋼自民國七十年辦理幼兒園，如今再補足零至二歲托育服務，展現企業照顧員工的決心。

「這不只是中鋼的政策，更是政府推動人口對策新戰略的重要一環」，洪申翰說，未來企業設置托育設施，除可申請勞動部最高五百萬元補助，勞動部在營運費、人事費及減免員工收托費用等也將持續提供協助；此外，總統已宣布，企業設置托育設施相關支出，可享有200％費用抵減優惠，提高企業投入意願。

他進一步表示，勞動部正同步推動友善育兒法制改革，包括婚假由八天增至十四天、產假由八周提高至十二周、男性陪產檢及陪產假由七天延長至十四天；育嬰留職停薪制度也將升級為育兒留職停薪，適用年齡由三歲延長至六歲，並規畫六十天，可按日請領育兒假，提高制度彈性。目前相關法案已送立法院審議，希望今年夏天能夠通過。

「新增的假別均為有薪假，薪資將由政府負擔」，洪申翰表示，政府與企業將共同分擔責任，打造更有彈性、更具支持力的職場環境，協助勞工兼顧工作與家庭。未來勞動部也將攜手更多企業推動職場托育，照顧勞工、照顧孩子，也協助企業留住人才。

托育 洪申翰 勞動部

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