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輕鬆試算 銓敘部開發「公務員退休金重審後實發金額試算器」今上線

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
銓敘部今宣布，「公務人員退休所得重審後實發金額試算器」正式上線，退休人員可免於法規繁瑣算式，快速計算年改重審後「實發金額」。圖／銓敘部提供
銓敘部今宣布，「公務人員退休所得重審後實發金額試算器」正式上線，退休人員可免於法規繁瑣算式，快速計算年改重審後「實發金額」。圖／銓敘部提供

立法院去年三讀「停砍公教年金」法案後，銓敘部6月中寄發退休金重新審定函，約有18萬名退休公務員所得替代率須重新計算。但不少退休公務員收到重新審定函後看得「霧煞煞」，銓敘部今宣布，「公務人員退休所得重審後實發金額試算器」正式上線，退休人員可免於法規繁瑣算式，快速計算年改重審後「實發金額」。

國民黨立委翁曉玲、民眾黨立委陳昭姿日前在立法院質詢時關切，很多退休公務員苦等半年，滿心期待的打開重新審定函，內容卻是銓敘部要他們自己核對和計算實發金額。且112及113年都有調薪，相關退休所得有無反映在審定函的計算基礎，很多退休公務員都反映看不懂。

銓敘部近日開發「公務人員退休所得重審後實發金額試算器」，今正式上線，放置在銓敘部全球資訊網退休金試算器項下（ttps://gov.tw/bwa），也可掃描QRcode進入頁面。

銓敘部說明，只要進行「輸入審定金額」、「選擇退休生效日區間」、「始試算退休金實發金額」三步驟，即可輕鬆完成試算。

銓敘部今宣布，「公務人員退休所得重審後實發金額試算器」正式上線，退休人員可免於法規繁瑣算式，快速計算年改重審後「實發金額」。圖／銓敘部提供
銓敘部今宣布，「公務人員退休所得重審後實發金額試算器」正式上線，退休人員可免於法規繁瑣算式，快速計算年改重審後「實發金額」。圖／銓敘部提供

銓敘部 退休金 公務員

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