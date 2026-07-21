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就業市場位移 南部工作機會年增近10%、上班族周花4.3小時舒壓

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
1111人力銀行調查指出，北、中、南部三大區域上班族生活與工時大不同，南部上班族每周平均花上4.3小時舒壓，高於北部的4.21小時及中部4.13小時。圖為信義區上班族。聯合報系資料照
1111人力銀行調查指出，北、中、南部三大區域上班族生活與工時大不同，南部上班族每周平均花上4.3小時舒壓，高於北部的4.21小時及中部4.13小時。圖為信義區上班族。聯合報系資料照

1111人力銀行盤點今年上半年工作機會數，南部工作機會年增近10%，成長速度明顯高於北部的5.8%和中部5.1%。

在現今講求工作與生活平衡的社會氛圍裡，上班族每周平均從事運動、娛樂、休閒的時間通常被視為身心放鬆指標，1111人力銀行《上班族職活力認同感調查》針對北部、中部、南部等三大區域上班族進行調查發現，結果顯示有31.9%完全擠不出時間喘息，而另外68.1%透過交叉分析顯示，南部上班族每周平均花上4.3小時舒壓，高於北部的4.21小時及中部4.13小時。再觀察工時指標，每天平均工時10-12小時比例最高為北部，而8小時以下比例最高則是南部。

1111人力銀行發言人黃若薇分析指出，工時長短與職場活力息息相關，北部因產業高度集中、企業總部及高薪白領職缺偏重，加班文化相對普遍，因此每日工時10至12小時的比例最高；相較之下，南部近年雖受惠科技業設廠帶動就業，但整體工作步調相對平衡，每日工時8小時以下的比例最高，也讓上班族能投入更多時間於運動、休閒與娛樂，平均每周達4.3小時，略高於北部與中部。這也反映出企業若能兼顧工作效率與員工生活品質，不僅有助於提升員工身心健康與職場認同感，也將成為吸引及留住人才的重要競爭力。

從上班族以1-10分自評目前的工作生活平衡程度，統計8分以上占比最高以南部居首，中部居次，北部則是敬陪末座。調查也指出，上班族身心壓力也明顯呈現南北大不同！北部上班族最擔心投資失利，中部上班族煩惱車貸，南部上班族對於償還學貸倍感壓力。

行政院推動「身心調適假」，自2025年10月10日起公務人員享有每年3天有薪事假，以營造友善的職場環境，民間企業該如何提升「職活力」（即工作生活平衡）？調查結果指出，薪資待遇76.2%、好相處的同事主管49.3%、彈性工時38.5%、通勤時間短35.1%、臨時請假容易22.8%，都是上班族眼中的具體指標。

而在缺工時代，哪些條件最能吸引上班族投入呢？結果顯示，通勤便利38.1%、離家人朋友近26.7%、工作機會多21.3%、薪資待遇佳17.5%以及生活步調舒適16.8%，最具人才磁吸力。

黃若薇表示，透過調查結果反映，上班族選擇工作的考量，已經從過去追求高薪，逐漸轉向兼顧「生活便利」與「工作品質」。雖然薪資待遇仍是影響職活力的首要關鍵，高達76.2%的受訪者認為合理薪酬最能提升工作動力，但排名第二的「好相處的同事與主管」、第三的「彈性工時」，以及「通勤時間短」、「臨時請假容易」等因素，顯示正向友善的職場文化，已經成為企業留才的核心競爭力。

黃若薇建議，企業主除了給薪符合市場競爭力之外，更應從建立良好的主管領導、團隊互動、彈性工時等面向著手，打造兼顧效率與生活平衡的工作環境。當員工感受到企業對工作與生活平衡的重視，不僅有助於提升工作投入度與幸福感，也能降低離職率。

整體而言，南部職場環境展現就業機會與生活品質的雙優勢，近年受惠科技業投資及產業聚落發展，工作機會持續增加，同時工時相對合理、通勤壓力較低，讓上班族擁有更多休閒與陪伴家人的時間，達成工作與生活平衡。

人力銀行 職場 上班族

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