畢業季求職 「大武山職場新人賞」肯定菜鳥也可以很厲害

1111人力銀行攜手台灣青年文化創生協會，今年第三屆舉行「大武山職場新人賞」，集結南部十四所重點大學大聲疾呼「菜鳥也可以很厲害」，透過活動選拔讓更多職人被看見。台灣青年文化創生協會顧問、第三屆新人賞籌辦主委黃再鴻表示，每年表揚的不只是優秀新鮮人，更要突顯南台灣每一位持續修煉成長的職人，期盼透過這項活動，肯定新人的努力與潛力，凝聚企業與社會對青年人才的支持，共同打造友善職場，讓更多人勇於追夢。

與會各校主管包括義守大學校長古源光、國立屏東大學副校長施百俊、國立屏東科技大學副校長林芳銘、美和科技大學校長王建臺、大仁科技大學副校長黃柏森、高雄科技大學副校長俞克維、正修科技大學副校長龔瑞維、樹德科技大學校長王昭雄、文藻外語大學副校長林淑丹、南臺科技大學研發長張春生、崑山科技大學副校長侯順雄、台南應用科技大學主秘王蘭薰、國立台南大學副校長李建億及立委鍾佳濱等人。

目前正職畢業求職高峰，1111人力銀行盤點2026年1-6月的「北、中、南」三大區域工作機會數，與去年同期相較來看，從南部工作機會年增近10%，成長速度明顯高於北部的5.8%和中部5.1%，不僅反映出半導體與人工智慧製造等新興產業持續擴張，也顯示科技投資正帶動區域經濟與就業同步成長，全球AI題材蓬勃發展燒得南台灣發燙，就業市場板塊正悄悄往南位移。

義守大學校長古源光表示，校方學建置類半導體產線教學場域，並結合企業捐贈設備，打造貼近業界的實作環境；同時結合義大醫療體系醫學中心的臨床資源，將智慧醫療、醫療AI與臨床實務深度融合，培養兼具醫療專業與智慧科技能力的人才。

文藻外語大學校長莊慧玲表示，外語優勢結合AI與產學合作，完善實習制度串聯產業需求，培育國際跨域人才。正修科技大學副校長兼教務長龔瑞維指出，正修位居科技S廊帶，鏈結半導體、航太等產業，打造南台灣產業人才新引擎。崑山科技大學校長李天祥表示，攜手3700家企業深化產學合作，畢業生就業率95%，實習滿意度逾98%，落實畢業即就業。

屏東大學陳永森校長表示，AI能力已是基本素養，學校更重視培養學生的獨立思考、人文關懷與判斷力，透過全校AI課程、屏東學、跨域學習及國際交流，協助學生兼具科技素養與解決真實問題的能力，在AI時代穩健接軌職場。

屏東科技大學張金龍校長表示，學校以智慧農業為特色，結合AI算力、跨域實作與企業專班，讓學生在學期間累積產業實戰經驗；並透過產學合作、專業證照及實習制度，培育兼具AI應用與跨域整合能力的π型人才，提升就業即戰力。

大仁科技大學校長周德光表示，大仁科技大學以促進智慧健康與永續社會為辦學目標，長期深耕藥學、護理、社會工作、智慧防災等特色領域。我們也將持續推動AI結合智慧醫療、高齡照護及健康產業，培育兼具AI應用與專業能力的人才，讓學生畢業後能快速接軌職場。

美和科技大學王建臺校長表示，我們不追求與研究型大學競逐AI技術開發，而是將AI導入健康照護、社會服務、觀光休閒等民生領域，讓科技成為專業人才的助力，協助南部產業智慧轉型。學校透過產學合作與實習制度，讓學生在校期間累積職場經驗。

南臺科技大學黃能富表示，持續深化產學合作，讓學生在學期間就能接軌產業。南臺是全國第一所與資策會簽署合作備忘錄的私立科技大學，共同培育生成式AI提示工程師，學生不僅能取得專業證照，優秀者更有機會優先進入企業實習與就業。

高科大俞克維副校長表示，本校推動「高科iAI」計畫，以AI為工具、產業為教室，透過產學合作與跨域整合，強化學生數位素養，致力培育具備即戰力且能解決實務問題的複合型人才。

樹德科大王昭雄校長表示，本校打造「人文美學與智慧科技」雙引擎，將 AI 視為學生必備的基礎素養，透過跨域微學程與產學專班，培育具備問題解決能力與實務即戰力的優秀人才。

國立臺南大學校長陳惠萍表示，我們積極推動跨域實作、場域學習及產學合作，鼓勵學生透過專題研究、企業實習、USR計畫、地方創生及企業合作等多元方式，將課堂所學帶入真實職場，累積實務經驗與問題解決能力。

台南應用科技大學校長劉修祥表示，為培養符合產業需求的AI人才，我們積極推動課程改革，開設大一共同必修課程「AI程式與數位生活」，讓學生從入學第一年開始建立AI、程式設計與數位應用基礎。同時打造「AI人工智慧整合營運中心」讓學生在校內就能接軌產業現場。