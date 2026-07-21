快訊

國際局勢有變？澳洲前總理：2028亞太最危險！

2026米其林頒獎完整名單！ 恭喜「頤宮、態芮、JL Studio」榮獲三星 61家摘星餐廳一次看

台股飆1,783點創史上最大漲點！投信大手筆力挺 外資卻連13賣

聽新聞
0:00 / 0:00

畢業季求職 「大武山職場新人賞」肯定菜鳥也可以很厲害

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
1111人力銀行攜手台灣青年文化創生協會，今年第三屆舉行「大武山職場新人賞」，集結南部十四所重點大學共同參與。圖／1111人力銀行
1111人力銀行攜手台灣青年文化創生協會，今年第三屆舉行「大武山職場新人賞」，集結南部十四所重點大學共同參與。圖／1111人力銀行

1111人力銀行攜手台灣青年文化創生協會，今年第三屆舉行「大武山職場新人賞」，集結南部十四所重點大學大聲疾呼「菜鳥也可以很厲害」，透過活動選拔讓更多職人被看見。台灣青年文化創生協會顧問、第三屆新人賞籌辦主委黃再鴻表示，每年表揚的不只是優秀新鮮人，更要突顯南台灣每一位持續修煉成長的職人，期盼透過這項活動，肯定新人的努力與潛力，凝聚企業與社會對青年人才的支持，共同打造友善職場，讓更多人勇於追夢。

與會各校主管包括義守大學校長古源光、國立屏東大學副校長施百俊、國立屏東科技大學副校長林芳銘、美和科技大學校長王建臺、大仁科技大學副校長黃柏森、高雄科技大學副校長俞克維、正修科技大學副校長龔瑞維、樹德科技大學校長王昭雄、文藻外語大學副校長林淑丹、南臺科技大學研發長張春生、崑山科技大學副校長侯順雄、台南應用科技大學主秘王蘭薰、國立台南大學副校長李建億及立委鍾佳濱等人。

目前正職畢業求職高峰，1111人力銀行盤點2026年1-6月的「北、中、南」三大區域工作機會數，與去年同期相較來看，從南部工作機會年增近10%，成長速度明顯高於北部的5.8%和中部5.1%，不僅反映出半導體與人工智慧製造等新興產業持續擴張，也顯示科技投資正帶動區域經濟與就業同步成長，全球AI題材蓬勃發展燒得南台灣發燙，就業市場板塊正悄悄往南位移。

義守大學校長古源光表示，校方學建置類半導體產線教學場域，並結合企業捐贈設備，打造貼近業界的實作環境；同時結合義大醫療體系醫學中心的臨床資源，將智慧醫療、醫療AI與臨床實務深度融合，培養兼具醫療專業與智慧科技能力的人才。

文藻外語大學校長莊慧玲表示，外語優勢結合AI與產學合作，完善實習制度串聯產業需求，培育國際跨域人才。正修科技大學副校長兼教務長龔瑞維指出，正修位居科技S廊帶，鏈結半導體、航太等產業，打造南台灣產業人才新引擎。崑山科技大學校長李天祥表示，攜手3700家企業深化產學合作，畢業生就業率95%，實習滿意度逾98%，落實畢業即就業。

屏東大學陳永森校長表示，AI能力已是基本素養，學校更重視培養學生的獨立思考、人文關懷與判斷力，透過全校AI課程、屏東學、跨域學習及國際交流，協助學生兼具科技素養與解決真實問題的能力，在AI時代穩健接軌職場。

屏東科技大學張金龍校長表示，學校以智慧農業為特色，結合AI算力、跨域實作與企業專班，讓學生在學期間累積產業實戰經驗；並透過產學合作、專業證照及實習制度，培育兼具AI應用與跨域整合能力的π型人才，提升就業即戰力。

大仁科技大學校長周德光表示，大仁科技大學以促進智慧健康與永續社會為辦學目標，長期深耕藥學、護理、社會工作、智慧防災等特色領域。我們也將持續推動AI結合智慧醫療、高齡照護及健康產業，培育兼具AI應用與專業能力的人才，讓學生畢業後能快速接軌職場。

美和科技大學王建臺校長表示，我們不追求與研究型大學競逐AI技術開發，而是將AI導入健康照護、社會服務、觀光休閒等民生領域，讓科技成為專業人才的助力，協助南部產業智慧轉型。學校透過產學合作與實習制度，讓學生在校期間累積職場經驗。

南臺科技大學黃能富表示，持續深化產學合作，讓學生在學期間就能接軌產業。南臺是全國第一所與資策會簽署合作備忘錄的私立科技大學，共同培育生成式AI提示工程師，學生不僅能取得專業證照，優秀者更有機會優先進入企業實習與就業。

高科大俞克維副校長表示，本校推動「高科iAI」計畫，以AI為工具、產業為教室，透過產學合作與跨域整合，強化學生數位素養，致力培育具備即戰力且能解決實務問題的複合型人才。

樹德科大王昭雄校長表示，本校打造「人文美學與智慧科技」雙引擎，將 AI 視為學生必備的基礎素養，透過跨域微學程與產學專班，培育具備問題解決能力與實務即戰力的優秀人才。

國立臺南大學校長陳惠萍表示，我們積極推動跨域實作、場域學習及產學合作，鼓勵學生透過專題研究、企業實習、USR計畫、地方創生及企業合作等多元方式，將課堂所學帶入真實職場，累積實務經驗與問題解決能力。

台南應用科技大學校長劉修祥表示，為培養符合產業需求的AI人才，我們積極推動課程改革，開設大一共同必修課程「AI程式與數位生活」，讓學生從入學第一年開始建立AI、程式設計與數位應用基礎。同時打造「AI人工智慧整合營運中心」讓學生在校內就能接軌產業現場。

求職 職場 人力銀行

延伸閱讀

海尼根攜手屏大、屏科大推青年孵育計畫 實習津貼最高4萬元

政大首位校學士出爐 自組「商業＋人工智慧」課程畢業進入金融業

從基層拚到董座！嘉大傑出校友劉雲松掌舵興農 母校盼深化產學合作

嘉義竹崎高中雙喜臨門 校長、主任同獲2026師鐸獎

相關新聞

暑假當個人見人愛工讀生！大五生分享7守則：別一直說「我知道」

暑假期間，許多大學生會趁求學空檔去打工，以補足生活所需的費用。一名延畢的大五生發文，分享打工時的7大訣竅，除了不要遲到、不要玩手機等基本原則外，他特別提醒不要說「我知道」，而是改說「好」，只要謹記他說的各個要點，就能成為人見人愛的工讀生。

就業市場位移 南部工作機會年增近10%、上班族周花4.3小時舒壓

1111人力銀行盤點今年上半年工作機會數，南部工作機會年增近10%，成長速度明顯高於北部的5.8%和中部5.1%。

畢業季求職 「大武山職場新人賞」肯定菜鳥也可以很厲害

1111人力銀行攜手台灣青年文化創生協會，今年第三屆舉行「大武山職場新人賞」，集結南部十四所重點大學大聲疾呼「菜鳥也可以很厲害」，透過活動選拔讓更多職人被看見。台灣青年文化創生協會顧問、第三屆新人賞籌辦主委黃再鴻表示，每年表揚的不只是優秀新鮮人，更要突顯南台灣每一位持續修煉成長的職人...

多巴胺爆棚！妹子告白「１行業真療癒」 內行曝私接狂賺20萬

一名快22歲從事清潔業的女網友在Dcard分享，意外發現除了大垃圾袋之外還有「小的好可愛」的垃圾袋，不僅如此，也非常喜歡用沖過水擰乾後的抹布擦窗戶，著迷於「手印消失的樣子」很療癒，甚至連休息室的味道都覺得香「越聞越上癮」，直言自己非常喜歡本業，看著垃圾被掃進畚斗裡相當療癒養眼，並告白「愛你，我的工作」。

獨／飆罵下屬白痴、罵哭孕婦 竹市衛生所爆職場霸凌市府要查

新竹市某衛生所爆職場霸凌，多名員工指控代理主任自去年2月上任後，作風強勢，不僅曾當眾辱罵同仁「白痴」，還長期以不當業務分工、言語施壓管理，導致同仁身心受創，已有1人離職、1人辭去公務員，另有員工罹患身心疾病與泌尿道感染卻不敢請假。市府表示，已收到申訴。

助青年在地就業滿足企業攬才需求 中彰投分署暑期3場徵才釋3200職缺

畢業求職旺季來臨，不少青年開始投入職場。勞動部勞動力發展署中彰投分署為協助青年在地就業和企業在地攬才，7、8月將於彰化、南投及員林舉辦3場大型徵才活動，邀集超過80家優質企業，提供逾3,200個工作機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。