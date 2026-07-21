獨／飆罵下屬白痴、罵哭孕婦 竹市衛生所爆職場霸凌市府要查

新竹市某衛生所爆職場霸凌，多名員工指控代理主任自去年2月上任後，作風強勢，不僅曾當眾辱罵同仁「白痴」，還長期以不當業務分工、言語施壓管理，導致同仁身心受創，已有1人離職、1人辭去公務員，另有員工罹患身心疾病與泌尿道感染卻不敢請假。市府表示，已收到申訴。

受害員工A表示，該代理主任、兼任護理長到任後曾對同仁表示：「以前衛生所怎麼運作我不管，現在是我的天下，一切我說了算」，讓所內護理人員及志工人人自危。今年6月10日，更在5名同仁面前辱罵她「白痴」，事後雖稱只是口頭禪並承諾道歉，至今仍未履行。

A也指控，前年同仁離職後，她被要求代理全部業務並指導新人長達1年，人事原評估可敘獎，卻遭護理長以「上班時間做事都是應該的」為由拒絕，令他心寒。今年6月24日，她因已承擔多項衛生局重點業務婉拒再接新工作，卻遭嗆：「護理長給你做，不然跟局長說」。

A表示，長期處於高壓環境，上班甚至不敢離開座位上廁所，今年7月診斷出泌尿道感染，也因精神壓力就診身心科，醫師建議休養1個月，但擔心增加同事負擔，至今仍不敢請病假。

她並指出，護理長上任後已有1名同仁離職、1名放棄公務員身分辭職，目前另有3名同仁待產，未來恐由6人承擔11人的工作；另有懷孕33周同仁遭當眾責罵落淚，請產假同仁辦公桌及私人物品遭擅自搬動，志工私人物品也被清空，甚至因此拒絕再提供服務。

A表示，已向新竹市衛生局、人事單位及勞工處提出申訴，並提供錄音、影像及多名同仁證詞，但至今未見實質調查，盼政風單位介入，建立公開透明的申訴機制，讓基層能在安全、公平的環境安心工作。「我們只是想要一個安全、穩定，可以好好上班的環境，不要每天活在主管的情緒和不公平分工的壓力下。」

新竹市勞工及青年處表示，目前已收到相關申訴資料，因被申訴人為最高負責人，後續依職業安全衛生法及地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法，請勞動部職場霸凌調查專業人才資料庫內專家學者協助辦理調查，並通知申訴人之雇主依職業安全衛生法規定提供相關諮詢或必要之協助及保護措施。