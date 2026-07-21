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Grab回應台灣18家工會訴求 與台灣外送夥伴、工會打造更好的工作環境

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

昨日全台有18家工會呼籲公平會有條件通過Grab收購foodpanda台灣業務案，並主張四項條件。Grab集團營運董事總經理余偉騰今（21）日發表聲明表示，感謝工會團體對Grab 進入台灣所提出的意見與支持。

Grab表示，承諾將台灣外送夥伴的生計、福利與安全列為優先考量。若本次擬議交易獲得主管機關核准，也會充分配合18家工會所提出的期待。

Grab表示同意工會提出的四項具體訴求，包括歡迎並協助所有符合Grab平台安全與專業標準的外送夥伴加入，以獲得穩定的收入機會；遵守台灣《外送員權益保障及外送平台管理法》，持續投入資源打造更完善的系統，協助外送合作夥伴以更有效率且永續的方式獲得收入；尊重並保障所有外送合作夥伴自由選擇合作平台，以及同時使用多個平台的權利；與在地工會建立制度化且定期的溝通管道，確保持續傾聽不同地區外送合作夥伴的意見，並共同研擬有關外送合作夥伴的方案。

目前Grab收購foodpanda台灣交易仍在進行，仍須取得主管機關核准及符合其他交割條件。

Grab也重申先前提出的三項承諾。包括在轉換期間確保收入穩定，提供免費裝備及至少三個月的專屬客服專線協助夥伴加入平台；提供智慧工具，運用科技協助縮短等候時間，以24小時AI助理，提升外送合作夥伴在路上的工作效率；同時維持安全優先的工作環境，透過App內建功能主動鼓勵安全負責的駕駛習慣。並計畫將全方位培訓計畫 GrabAcademy引進台灣，支持合作夥伴的長期生計與專業成長。

Grab 工會

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全台18大工會發聯合聲明 呼籲公平會有條件核准Grab收購foodpanda

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