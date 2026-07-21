外送專法今上路 公平會示警：聯合漲價最高可罰5千萬

《外送員權益保障及外送平臺管理法》21日正式施行，公平會表示，將密切關注外送市場動態，嚴防外送平台藉由聯合行為，共同調漲價格或交易條件，將新增營運成本轉嫁給消費者或餐飲店家。

公平會指出，若競爭業者透過契約、協議或其他合意方式，共同決定調整價格或交易條件，即違反《公平交易法》有關聯合行為的規定。

依《公平交易法》第14條第3項，是否存在聯合行為，不一定要有書面協議，也可依市場狀況、商品或服務特性、成本及利潤變化，以及業者行為是否具經濟合理性等間接證據推定。若業者價格一致性變動，且有具體事證或可推定是基於合意所致，就可能構成違法聯合行為。

公平會表示，對於聯合漲價一向採取嚴格執法態度，若查獲業者違法聯合調漲價格，將依法處分，最高可處新台幣5,000萬元罰鍰。

公平會也提醒，平台業者切勿趁《外送員權益保障及外送平臺管理法》上路之際，合意調高價格，以免觸法受罰。