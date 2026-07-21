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多巴胺爆棚！妹子告白「１行業真療癒」 內行曝私接狂賺20萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名快22歲從事清潔業的女網友分享，自己非常喜歡本業，並告白「愛你，我的工作」。 示意圖／ingimage
一名快22歲從事清潔業的女網友分享，自己非常喜歡本業，並告白「愛你，我的工作」。 示意圖／ingimage

一名快22歲從事清潔業的女網友在Dcard分享自己非常熱愛工作，之前在工作時意外發現除了大垃圾袋之外還有「小的」可愛垃圾袋，不僅如此，她也非常喜歡用沖過水擰乾後的抹布擦窗戶，著迷於「手印消失的樣子」很療癒，甚至連休息室的味道都覺得香「越聞越上癮」，直言自己非常喜歡本業，看著垃圾被掃進畚斗裡相當療癒養眼，並告白「愛你，我的工作」。

貼文一出吸引大批網友留言打氣，「愛自己的工作很不容易繼續加油喔」、「妳有職業達人的匠魂」、「而且這工作是ai取代不了的」、「尊敬每一個清潔人員，畢竟如果遇到那種上廁所衛生習慣很差的，去清理忍耐力真的要強」。

也有不少人深有同感，「真的，尤其是把超髒的房間整理乾淨，整個多巴胺爆棚」、「能喜歡打掃真的不容易」、「我也想過做這行，因為我好喜歡髒東西被清乾淨的感覺」、「可以去創業開清潔公司了」、「很可愛的文章，感受到妳真的很喜歡」。

除了加油打氣外，也有過來人給予認真的職涯建議。該網友表示，如果真的對清潔有興趣，可以先跟公司學習技術，等後面累積並認識人脈後就能私下接案。他透漏這行在旺季時「月入破六位數」，像是過年私接甚至可以賺到15萬至20萬元。不過他也提醒，清潔行業同時也是非常累人的體力活，而且「做員工比較不賺」，需要衡量其中的辛勞。

該名過來人網友更分享過去當員工時的慘痛經驗，提及自己在最忙碌的那一個星期裡，手和腳都遭到鹽酸傷害而受傷。特別告誡大家，除了強酸需要注意之外，弱酸因為比較不容易被察覺，如果停留在皮膚上的時間太久，一樣會造成傷害。

職場 工作

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