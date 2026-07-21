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好不容易考上涼缺！30歲公務員卻想離職追夢 過來人急勸：別衝動

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己歷經努力，終於從「爛缺」調到人人稱羨的「涼缺」，工作內容幾乎沒有壓力、環境也相當理想，但卻開始對未來感到迷惘，萌生辭職再考其他工作的念頭。圖／AI生成
一名網友分享，自己歷經努力，終於從「爛缺」調到人人稱羨的「涼缺」，工作內容幾乎沒有壓力、環境也相當理想，但卻開始對未來感到迷惘，萌生辭職再考其他工作的念頭。圖／AI生成

公職向來被視為「鐵飯碗」，不過近年仍有不少人選擇離開。一名網友分享，自己歷經努力，終於從「爛缺」調到人人稱羨的「涼缺」，工作內容幾乎沒有壓力、環境也相當理想，但卻開始對未來感到迷惘，萌生辭職再考其他工作的念頭。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「好缺想辭職」為題，指出自己好不容易從高壓、繁重的單位調到現在的職缺，工作幾乎挑不出缺點，壓力也趨近於零。但正因為生活過於穩定，讓他開始思考未來職涯發展，認為往後可能不會有太大變化，想辭職重新準備其他國考，追求不同的人生方向。

這名網友坦言，自己花了很長時間才成功換到現在的單位，加上年紀已經30歲，如果離職全心準備考試，卻在一、兩年內沒有考上，恐怕會讓自己陷入進退兩難的處境，因此遲遲無法下定決心。

貼文一出後，不少網友都表示「覺得先不要辭，或者說要辭也等薪水累積到可以讓你有3~5年的餘裕可以不工作再辭」、「支持原PO挑戰自我，但建議無論如何千萬不要辭職考」、「過太爽才會想有的沒的，每天都累成狗根本沒時間想」、「既然是好缺就待著，跳脫舒適圈換來的99.99%是痛苦，不會比較好」、「到時候考到爛缺，你是不是又想逃，變成輪迴？」、「這就是太閒了，又懷念起以前忙的時候」。

此外，也有網友分享自身經驗，回應「別傻了，我30幾也這樣想，結果去業界面試薪水超爛工作又超賽」、「我也年輕過，你現在這個屁股癢想跑的情形我也經過幾次，我想告訴你，真的別跑，爽缺比你想的少很多」、「純粹就是太閒的想法，不會持續太久的，你別糾結了，快樂過日子吧」、「同事從好缺跳過來，年輕有拼勁，現在悔不當初」。

事實上，公職因薪資穩定、見紅休、買房貸款容易等優勢，每年都有許多人投入公職考試。本站曾報導，一名網友好奇，為何公職的福利不差、生活作息也正常，新人離職率還是那麼高？

對此，有網友認為原因出在薪資，回應「第1跟第150名考上的領一樣薪水，升官要按時間慢慢爬，菁英優秀的人當然不想待啊，而且全台薪資一樣，雙北物價高、租金高，應該要發物價加給」、「會離職不外乎錢給得不到位。給的薪水不足以蓋過被長官、民代、民眾三方夾殺的壓力」、「公務員辭職的我能跟你說，以公務員的工作量賺那薪水很少」、「薪水低啊，貸款成數高有啥用，頭期存完都40了」。

不過，也有網友認為，年輕人想要趁早轉換跑道、重考換單位很正常，指出「有更好的出路的當然就走了」、「覺得待在公職是屈就啊」、「因為太早進公職是蠻可惜的一件事」、「過試用期後，公職離職可以回任，不用再考一次，所以趁年輕多嘗試，老了還有後路」、「因為重考刷單位，國營也一樣」。

離職 公務員 辭職 職缺

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