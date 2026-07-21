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助青年在地就業滿足企業攬才需求 中彰投分署暑期3場徵才釋3200職缺

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
協助青年接軌職場，滿足企業攬才需求，中彰投分署7至8月將舉辦3場大型徵才活動。資料照片／中彰投分署提供
協助青年接軌職場，滿足企業攬才需求，中彰投分署7至8月將舉辦3場大型徵才活動。資料照片／中彰投分署提供

畢業求職旺季來臨，不少青年開始投入職場。勞動部勞動力發展署中彰投分署為協助青年在地就業和企業在地攬才，7、8月將於彰化、南投及員林舉辦3場大型徵才活動，邀集超過80家優質企業，提供逾3,200個工作機會。

其中，逾9成為中彰投在地企業，涵蓋製造、科技、餐飲、醫療照護及長照等多元產業。首場將於7月25日在彰化鹿港勞動學苑登場，超過半數職缺起薪達35K以上，最高月薪上看8萬5,000元。

首場徵才活動由彰化就業中心邀集27家企業參與，提供逾1,100個職缺。參與企業中，近8成為百人以上企業，高階及專業的職缺超過600個，占整體逾五成。

另有約五分之一職缺集中於智慧製造、自動控制及精密加工等領域，顯示企業持續朝智慧製造與數位轉型發展，對技術及跨域人才需求持續增加。

本次徵才廠商包含深耕資源循環產業的揚堡實業（7844）釋出53個職缺、半導體測試廠全智科技，以及彰化在地品牌朝雋餐飲(茶六燒肉堂)等企業都將提供多元職缺。

第二場將於8月22日在經濟部中台灣創新園區舉辦，由南投就業中心邀集30家企業，提供1,140個工作機會，涵蓋科技、製造、觀光旅宿、零售餐飲等多元產業。

活動除現場徵才導入E化履歷智慧配對外，也設置AI互動體驗、產業專家諮詢、職場體驗及政策資源服務等專區，協助求職者掌握產業趨勢，提升求職競爭力。

其中更邀請轄區主要產業之一的金屬零件加工製造業資深業界專家，剖析產業特色與未來技術前景，協助青年深入了解產業特色，掌握職涯發展方向。

第三場將於8月29日在國立員林農工舉行，由員林就業中心邀集約25家優質企業，提供超過1,000個工作機會，涵蓋製造、物流、零售、醫療照護等產業。

多家在地企業也提出具競爭力的攬才措施，包含全球輪胎品牌建大工業（2106）提供完整教育訓練、育嬰留職停薪及子女教育補助；外銷五大洲的不鏽鋼管製造商允強實業（2034）提供產檢假、陪產假及彈性福利制度；信鋐工業則祭出免費供餐、租屋及交通補貼等福利，希望吸引青年留鄉發展。

中彰投分署表示，三場徵才活動均設置青年、婦女、銀髮、職業訓練及AI智慧服務等專區，提供履歷健診、面試諮詢、職涯規劃及各項就業促進措施，協助求職者一次掌握工作機會與政府資源。相關活動資訊可洽彰化就業中心、南投就業中心、員林就業中心，或至台灣就業通網站查詢。

參與徵才的廠商逾9成為在地企業，可促進青年在地就業。資料照片／中彰投分署提供
參與徵才的廠商逾9成為在地企業，可促進青年在地就業。資料照片／中彰投分署提供

徵才現場設有各類專區提供相應服務，協助不同年齡層完成就業準備(歷史圖片)。中彰投分署提供
徵才現場設有各類專區提供相應服務，協助不同年齡層完成就業準備(歷史圖片)。中彰投分署提供

職缺 南投 鹿港

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