暑假當個人見人愛工讀生！大五生分享7守則：別一直說「我知道」

暑假期間，許多大學生會趁求學空檔去打工，以補足生活所需的費用。一名延畢的大五生發文，分享打工時的7大訣竅，除了不要遲到、不要玩手機等基本原則外，他特別提醒不要說「我知道」，而是改說「好」，只要謹記他說的各個要點，就能成為人見人愛的工讀生。

一名延畢的大五生在Threads發文，表示他擁有豐富的打工經驗，打算分享一些基本的打工守則，為第一次打工的大學生們指引出路。他強調，打工時應該秉持「不要當雷隊友」的心態，並遵循一些基本原則，例如不要遲到、沒禮貌、臭臉、玩手機、罵髒話，並在打工前詢問是否有服儀標準，最好隨身攜帶小筆記本，以便記錄工作時的細節。

原PO隨後分享打工初期需要注意的7大守則，首先要習慣同事們的「冷漠」，在職場中除了帶你的主管或前輩外，其他同事態度冷淡很正常，不代表你討人厭，而是職場常態；在溝通時善用「是或否」的問句，而不是開放問句，例如：「請問這個是放右邊櫃子嗎？」，比說「這個放哪裡」來得好。

另外還包括，打工時如果看到其他同事在偷懶，不要學他們；不要和同事們抱怨其他同事或主管，否則很容易惹上麻煩；當聽到其他同事在嫌公司時，千萬不要附和；回答同事時，盡量說「好」而不是「我知道」。

最後，如果今天帶你的人跟昨天不一樣，不要直接說：「誰誰誰說不是這樣」，按照今天帶你的人說的話做事就對了，如果有疑慮就跟主管確認。原PO強調，只要遵循以上的原則，就能成為人見人愛的好員工，不用擔心會得罪別人。

貼文下方有網友分享其他注意事項，例如「不要多做或少做事」，就算同事競爭激烈或擺爛都不要太在乎，做好自己份內的事最重要，不確定的事情請務必詢問領班或主管，如此一來就算出問題，公司怪罪下來也能避免牽連到你。

還有網友提醒，剛開始打工時不需要急於表現，不僅很累也容易讓自己崩潰，打工初期跌跌撞撞很正常，不可能什麼缺點都沒有，真正的關鍵在於擁有反思的能力，當你發現以何種方式上班會更舒適，就朝著那個方向發展，「比起在錯誤的方向拚盡全力，找到最適合的工作模式顯然更加重要」，這樣就能夠在同一個環境中待很久。

除了打工外，大學生還有哪些賺外快的管道呢？曾有網友推薦一個冷門賺錢技巧，就是去參加校內比賽賺取獎金，因為參與的人數少，得名機率極大，並透露有位朋友僅花了1到2小時寫稿，參加短篇小說競賽後得獎，賺取了7千元。