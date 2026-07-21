快訊

MLB／主戰二壘手歸隊下放3選1不是李灝宇 老虎教頭曝有新任務

「紅霞颱風」將生成？粉專曝熱帶擾動可能路徑

新竹熱門景點淪廢墟？他PO荒涼現況照 網友震驚喊可惜

聽新聞
0:00 / 0:00

暑假當個人見人愛工讀生！大五生分享7守則：別一直說「我知道」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名延畢的大五生分享打工時的7大訣竅。圖／AI生成
一名延畢的大五生分享打工時的7大訣竅。圖／AI生成

暑假期間，許多大學生會趁求學空檔去打工，以補足生活所需的費用。一名延畢的大五生發文，分享打工時的7大訣竅，除了不要遲到、不要玩手機等基本原則外，他特別提醒不要說「我知道」，而是改說「好」，只要謹記他說的各個要點，就能成為人見人愛的工讀生

一名延畢的大五生在Threads發文，表示他擁有豐富的打工經驗，打算分享一些基本的打工守則，為第一次打工的大學生們指引出路。他強調，打工時應該秉持「不要當雷隊友」的心態，並遵循一些基本原則，例如不要遲到、沒禮貌、臭臉、玩手機、罵髒話，並在打工前詢問是否有服儀標準，最好隨身攜帶小筆記本，以便記錄工作時的細節。

原PO隨後分享打工初期需要注意的7大守則，首先要習慣同事們的「冷漠」，在職場中除了帶你的主管或前輩外，其他同事態度冷淡很正常，不代表你討人厭，而是職場常態；在溝通時善用「是或否」的問句，而不是開放問句，例如：「請問這個是放右邊櫃子嗎？」，比說「這個放哪裡」來得好。

另外還包括，打工時如果看到其他同事在偷懶，不要學他們；不要和同事們抱怨其他同事或主管，否則很容易惹上麻煩；當聽到其他同事在嫌公司時，千萬不要附和；回答同事時，盡量說「好」而不是「我知道」。

最後，如果今天帶你的人跟昨天不一樣，不要直接說：「誰誰誰說不是這樣」，按照今天帶你的人說的話做事就對了，如果有疑慮就跟主管確認。原PO強調，只要遵循以上的原則，就能成為人見人愛的好員工，不用擔心會得罪別人。

貼文下方有網友分享其他注意事項，例如「不要多做或少做事」，就算同事競爭激烈或擺爛都不要太在乎，做好自己份內的事最重要，不確定的事情請務必詢問領班或主管，如此一來就算出問題，公司怪罪下來也能避免牽連到你。

還有網友提醒，剛開始打工時不需要急於表現，不僅很累也容易讓自己崩潰，打工初期跌跌撞撞很正常，不可能什麼缺點都沒有，真正的關鍵在於擁有反思的能力，當你發現以何種方式上班會更舒適，就朝著那個方向發展，「比起在錯誤的方向拚盡全力，找到最適合的工作模式顯然更加重要」，這樣就能夠在同一個環境中待很久。

除了打工外，大學生還有哪些賺外快的管道呢？曾有網友推薦一個冷門賺錢技巧，就是去參加校內比賽賺取獎金，因為參與的人數少，得名機率極大，並透露有位朋友僅花了1到2小時寫稿，參加短篇小說競賽後得獎，賺取了7千元。

打工 工讀生 大學生 暑假

延伸閱讀

面試順利卻收感謝函！她猶豫是否該問「落選原因」 網點關鍵：不吃虧

薪水7萬還是月光族！他揭每月開銷嘆「還能買房嗎」？兩派網友戰翻

能力不是第一？前輩洩「3習慣」刷好感 網狠酸：在台灣能者過勞

生病不敢請病假？辦公室一堆人「默默扣特休」網無奈曝原因

相關新聞

暑假當個人見人愛工讀生！大五生分享7守則：別一直說「我知道」

暑假期間，許多大學生會趁求學空檔去打工，以補足生活所需的費用。一名延畢的大五生發文，分享打工時的7大訣竅，除了不要遲到、不要玩手機等基本原則外，他特別提醒不要說「我知道」，而是改說「好」，只要謹記他說的各個要點，就能成為人見人愛的工讀生。

助青年在地就業滿足企業攬才需求 中彰投分署暑期3場徵才釋3200職缺

畢業求職旺季來臨，不少青年開始投入職場。勞動部勞動力發展署中彰投分署為協助青年在地就業和企業在地攬才，7、8月將於彰化、南投及員林舉辦3場大型徵才活動，邀集超過80家優質企業，提供逾3,200個工作機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。