德國蔡司、休斯微技術拜會竹縣府…盼找土地、招人才 楊文科允協助

德國經濟辦事處長蘭依樺16日率休斯微技術、蔡司台灣代表拜訪新竹縣政府，兩家在竹縣設廠的德企提出增設YouBike站、路燈、高鐵班次及擴廠土地等需求。縣長楊文科表示，將由相關單位全力協助，營造更優質投資環境，吸引國際企業進駐。

楊文科表示，德國一直是台灣在歐洲重要的經貿夥伴，雙方在半導體、光電、機械及資通訊等領域持續深化合作。新竹縣是台灣高科技產業重要聚落，擁有完整半導體供應鏈、人才資源及產業環境，縣府近年也積極為產業未來發展奠定基礎。

楊文科指出，縣府設置AI智慧園區，提前掌握世界產業發展趨勢，並積極推動科三計畫與台知園區，為延續科技產業優勢預留發展腹地。縣府也將持續傾聽企業需求，打造更完善的投資環境及生活圈，吸引更多國際優質廠商進駐，增加就業機會並帶動地方繁榮。

蘭依樺表示，德國與台灣多年來建立深厚且互信的經貿夥伴關係，新竹更是台灣高科技產業與半導體創新的核心樞紐，在雙方夥伴關係中扮演重要角色，盼透過此次交流，進一步深化德國與新竹縣合作，創造更多合作契機。

德國經濟辦事處指出，此次到訪的休斯微技術（SUSS）及蔡司（ZEISS）均為德國指標性企業。休斯微技術是德國半導體設備製造商之一，提供晶圓鍵合、微影製程、光罩處理及先進封裝等製程解決方案；擁有超過175年歷史的蔡司，則是全球光學與光電技術領導品牌，業務涵蓋半導體製造、工業品質檢測、醫療科技及科研設備等領域。

兩家在竹縣設廠的德國企業也向縣府提出需求，包括希望廠區附近增設YouBike站，方便員工上下班通勤，並增設路燈提升通行安全，同時盼增加高鐵新竹站停靠班次，以及由縣府協助人才招募、尋找土地供未來擴廠使用。

楊文科當場指示縣府相關單位全力協助企業需求。蔡司台灣總經理蔡慧也表達投入地方公益的意願，未來可望提供新竹縣偏鄉長者及孩童視力檢查服務，以企業專業回饋地方。

德國經濟辦事處長蘭依樺16日率休斯微技術、蔡司台灣代表拜訪新竹縣政府，兩家在竹縣設廠的德企提出增設YouBike站、路燈、高鐵班次及擴廠土地等需求。記者黃羿馨／攝影