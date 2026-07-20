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誠實報薪水是夢魘？1/4新鮮人因「父母期待」換工作

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
亞洲家長習慣用收入衡量工作好壞，成為子女的壓力源，有1/4新鮮人會因為家長期待換工作。示意圖。聯合報資料照
亞洲家長習慣用收入衡量工作好壞，成為子女的壓力源，有1/4新鮮人會因為家長期待換工作。示意圖。聯合報資料照

過年過節、家庭聚會被問薪水，是許多亞洲子女的宿命。面試心得平台 《面試趣》 調查指出，49%上班族對父母坦白薪資，也有47%家長最在乎子女「薪水拿多少」。過度關心轉化為壓力，1/4社會新鮮人，為了迎合期待而換工作。

《面試趣》調查顯示，49%的上班族向父母透露薪水，36.3%視情況告知，僅14.7%選擇保密。然而，吐露薪水往往帶來沉重期望。

在18到24歲的新鮮人中，有25.9% 會因為父母的期待而換工作。隨著年資增加、自我意識成熟，25到34歲受影響的比例降到16.5%，35到44 歲則降至15.1%。剛出社會的年輕人，職涯迷茫時更容易順從家長意見。

亞洲家長習慣用收入衡量工作好壞，這種偏好直接成為子女的壓力源。調查指出，有7% 的家長將「薪水多少」列為最在乎的指標，遠超過「不在乎」的37.5%、「公司名氣」的10.7% 和「工作名稱」的4.7%。

數據顯示，當家長最在乎薪水時，子女為了家長換工作的比率飆升到24.1%；反之，若家長不在乎薪水，子女換工作的比率僅12.0%。家長對薪水的執著，成為被迫轉職的壓力，甚至迫使年輕人犧牲興趣和成長空間。雖然部分新鮮人選擇向家庭妥協，但仍有82.3%上班族堅持自己的職涯規劃，拒絕因為父母的期待而換工作。

對此，《面試趣》 建議，求職者面臨家庭壓力時，應自問這份工作是否符合個人興趣、有沒有長期成長空間、自己能否接受工作缺點。父母的意見固然出於關心，但如今的就業市場和薪資結構早就不同。求職者應該多方評估，找出適合自己的工作，而不是為了滿足家長的期待而委屈自己。

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