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台中森林護管員甄試放榜！5人錄取 最年輕23歲、最年長51歲

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
林業及自然保育署台中分署森林護管員甄試，騎乘循環檔機車測驗項目。圖／林業及自然保育署台中分署
林業及自然保育署台中分署森林護管員甄試，騎乘循環檔機車測驗項目。圖／林業及自然保育署台中分署

林業及自然保育署台中分署2026年森林護管員甄試前天結束，共有21名男考生報名挑戰，其中包含3位原住民族考生，經過術科、學科及口試三重考驗，甄試結果今天上午10時公告，共錄取5名森林護管員。錄取者中，最年輕23歲、最年長51歲。

林業保育署台中分署表示，森林護管員為第一線山林守護者，工作性質特殊，除須具備林業及自然保育專業知能，更必須適應山區複雜地形與戶外勤務，甄試內容結合體能、技術與專業知識考驗，以術科、筆試及口試分階段測驗。

術科測驗考生須先進行循環檔機車操控能力測試，挑戰直線騎乘並依序換至三檔，展現穩定度與熟練度。隨後體能測驗，須背負20公斤重裝背包，於12分鐘內完成1500公尺負重跑或走，現場考生全力以赴，其中，一名原住民考生，以7分08秒優異成績完成測驗。

林業保育署台中分署表示，今天公告錄取名單亦充分展現對山林熱愛的跨世代傳承，最年輕錄取者為年僅23歲剛踏出大學校園的社會新鮮人，帶著熱忱與校園所學即將投入第一線實務；本次最年長51歲的錄取者，憑藉著對山林的無限嚮往與追逐夢想的勇氣，以實際行動詮釋追逐夢想，不分年齡。

甄試正取人員將統一於9月1日報到，因應森林護管業務愈趨多元，工作內容除森林巡護、預防盜伐案件、防救森林火災外，更拓展至陪伴山村部落居民、建置國土生態綠網、推動林產業多元發展及生物多樣性資源維護，為使新進森林護管員盡快熟悉工作內容，將安排為期四周術科與學科訓練，成績及格將派駐現場，從事第一線森林保護工作，期盼這批新血加入，能為林業及自然保育相關政策推動帶來新能量。

森林護管員甄試，體能測驗須背負20公斤重裝背包，於12分鐘內完成1500公尺負重跑或走。圖／林業及自然保育署台中分署
森林護管員甄試，體能測驗須背負20公斤重裝背包，於12分鐘內完成1500公尺負重跑或走。圖／林業及自然保育署台中分署

林業及自然保育署台中分署長張弘毅（右）今天公告2026年森林護管員正取及候補名單。圖／林業及自然保育署台中分署
林業及自然保育署台中分署長張弘毅（右）今天公告2026年森林護管員正取及候補名單。圖／林業及自然保育署台中分署

原住民 台中 森林 林業署

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