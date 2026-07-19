升職快的人都這樣說話！高管教練揭4招「向上管理」讀懂老闆再開口

每次開會，你是不是也在猶豫，該怎麼一句話切中要點？會不會說話，往往決定了誰先被老闆看見、被記住。

持證社工師、紐約亨特學院人類行為教授懷丁（Melody Wilding），她曾為Google、Amazon等公司的高階主管擔任教練超過15年。在新書《向上管理（Managing Up: How to Get What You Need from the People in Charge）》中，她整理出四個能讓人在會議中脫穎而出的說話技巧。

技巧一：問最恰到好處的問題

很多人搶著在會議上發言，說的卻是對誰都沒幫助的話。與其急著展示自己的想法，不如問一個好問題。一個好問題能揭露大家沒看到的假設，讓失焦的討論回到正軌。

你不妨試試，將其他人提出的觀點，與現況連結起來。例如：「這與工程團隊正在做的工作有何關聯？」或「聽起來大明和老陳的目標一致。我的理解對嗎？」

技巧二：巧妙地借力使力

人會更相信一個已經有人支持的想法，心理學稱之為「社會認證」。提案時，不妨自然帶到已經站在同一陣線的重要人物，讓決策者知道這個想法不是憑空而來，而是已經過驗證。例如：「產品主管也同意這個方向」或「客戶說這正是他們要的」

技巧三：連結老闆真正在乎的事

執行長和副總每天在意的不外乎成本、速度、風險、成長，每個提案幾乎都是用這幾把尺在篩選。把自己的貢獻直接掛勾這些優先事項，說服力立刻不同。

如果營運長一直在喊簡化流程，就說：「這就是我們一直想達成的效率。」

如果副總在意競爭對手，就說：「這能幫我們在市場上差異化。」同樣的工作，換個角度說，價值感就不一樣。

技巧四：用數字說話

「專案進度不錯」和「90天內已經把新功能推送給超過1萬名客戶」，聽起來完全不一樣。前者模糊，後者讓人一秒理解你做了什麼；具體的數字，永遠比漂亮的詞彙更有說服力。

懷丁說，很多人誤以為「聽起來聰明」等於「說得複雜」，但真正的聰明，是把複雜的事情說簡單，讓所有人都聽懂你的價值。

這套技巧其實有更早的理論根據。早在1980年，哈佛商學院教授賈巴洛（John J. Gabarro）與科特（John P. Kotter）就在經典文章〈Managing Your Boss〉中指出：上司與部屬其實是相互依賴的關係，真正厲害的部屬不會被動等老闆交代，而是主動理解老闆正承受的壓力、目標與做事風格。

先讀懂老闆的世界，再決定怎麼開口——這正是升職快的人，共同的說話邏輯。

資料來源：CNBC、HBR、LinkedIn

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