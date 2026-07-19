能力不是第一？前輩洩「3習慣」刷好感 網狠酸：在台灣能者過勞

每逢求職旺季，許多初入社會的職場新鮮人總會為了表現而感到無比焦慮。近日，一名擁有5年工作經驗、負責帶領新人的資深員工發文指出，主管對新人的第一天其實並未抱持過高期待，比起專業能力，主管更在乎能否建立「信任感」以及展現「主動」的態度。

原PO在Dcard發文表示，主管最頭痛的新人特徵，是一直停留在「等待別人告訴你下一步該怎麼做」。她點破新人的最大價值在於主動觀察，例如曾有新人主動將部門亂七八糟的共用資料夾重新歸檔，或自製常見問題（FAQ）追蹤表，這些舉動在無形中都幫團隊節省了大量時間。她同時強調，新人犯錯在所難免，但比起空洞的「我下次會注意」，主管更希望聽到具體找出出錯原因並提出改善方向。

工作多年後，原PO由衷認為「信任」比能力更為關鍵。在能力可以慢慢培養的前提下，每天主動回報進度的普通人，往往比常常消失、掌握不到進度的人更值得交付重任。她因此建議新鮮人應養成三大習慣：第一、事情做到一半就先回報；第二、問問題前先自己尋找答案；第三、接受幫助後要好好說謝謝。

貼文曝光後，不少身處科技業與上市公司研發部門（RD）的學長姐強力反駁，直言在許多台灣企業中，主動說明出錯原因往往會被主管解讀為「找藉口、頂嘴」，而「做到一半就回報」更容易被當作無效溝通或製造麻煩，甚至連準備好排查方案去提問，都會換來一句「這我不是教過了？」的冷言冷語。

大批苦主一針見血地指出，「能者過勞」在台灣職場絕非玩笑話。許多人從熱血滿滿的即戰力，在歷經被喜歡凹人的主管、慣老闆壓榨後，紛紛悟出「多做多錯、少做少錯」的生存道理，表示自己後來全改採用「解決不了就拖延擺爛」以及犯錯一律敷衍的低調模式，反而更異常順利地存活至今，感嘆演戲演得好、不主動爭風頭才是真理。

另一位同為主管的網友則緩頰表示，雖然對新人不會有過高期待，但也絕對不喜歡自作主張的新人。最合適的做法，是在主管交辦任務前，先閱讀交接文件、客戶資料與SOP等前置功課，有意識地觀察整體辦公室氛圍跟作風，不冒險亂動核心工作內容，否則在還不清楚流程的狀況下主動，容易因「假會」而出包。

針對新鮮人的求職迷茫，也有網友建議，如果只是月薪兩三萬、甚至是在連鎖彩券行或連鎖飲料店打工，只要維持最低工作能力即可，「主動搖奶茶難道薪水會變成七萬嗎？不爽被開除直接去隔壁應徵同樣的屎缺就好，根本不需要耗費心思去考慮想讓誰留下來。」