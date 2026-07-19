聽新聞
0:00 / 0:00
中華郵政招考 900人具碩博士學歷
中華郵政今年公開招考，預計錄取983名，吸引1萬2000多人報名，其中更有900人具有碩、博士學歷者，平均錄取率略高於去年。
中華郵政公司今天發布新聞稿表示，115年公開甄選職階人員正取983名，這次筆試於台北、台中及高雄共11個考場同時舉辦，報名人數約1萬2000餘人。
中華郵政表示，第一節總到考人數近9600人，平均到考率為79%，預計平均錄取率約為10%，如與最近2次甄試榜示錄取率相較，略高於112年（5%），114年（9%）。
中華郵政指出，這次甄試報名考生當中，約有900人具有碩、博士學歷，但考生是否能進入第二試或錄取，視考生準備情形不同，與學歷高低並無絕對關係。
中華郵政說，筆試成績將於8月27日公告，第二試口試、體能測驗將於9月5、6日於台北舉辦，榜示日期為9月16日。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。