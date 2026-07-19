中華郵政招考 900人具碩博士學歷

中華郵政今年公開招考，預計錄取983名，吸引1萬2000多人報名，其中更有900人具有碩、博士學歷者，平均錄取率略高於去年。

中華郵政公司今天發布新聞稿表示，115年公開甄選職階人員正取983名，這次筆試於台北、台中及高雄共11個考場同時舉辦，報名人數約1萬2000餘人。

中華郵政表示，第一節總到考人數近9600人，平均到考率為79%，預計平均錄取率約為10%，如與最近2次甄試榜示錄取率相較，略高於112年（5%），114年（9%）。

中華郵政指出，這次甄試報名考生當中，約有900人具有碩、博士學歷，但考生是否能進入第二試或錄取，視考生準備情形不同，與學歷高低並無絕對關係。

中華郵政說，筆試成績將於8月27日公告，第二試口試、體能測驗將於9月5、6日於台北舉辦，榜示日期為9月16日。