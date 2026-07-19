儲備主管、數位人才成企業新寵 北市下周9場徵才釋出853職缺

企業徵才列車不停歇，臺北市就業服務處將於7月21日至7月23日在西門、內湖、北投、艋舺、信義、景美及南港東明等就業服務站辦理9場微型徵才活動，邀集便利商店、餐飲服務、零售、公共工程、醫療照護、公益教育及長照等產業參與，提供兼職、正職到儲備主管等多元職涯選擇，工作機會高達853個，其中儲備幹部最高月薪上看6萬元。

臺北市就業服務處表示，本週徵才活動最大亮點之一，是管理人才需求明顯增加，包括乾唐軒美術工藝開出儲備幹部月薪4.5萬至6萬元，貳樓餐飲儲備幹部4.4萬元起，築間餐飲儲備幹部4.12萬元起，萊爾富也招募儲備區經理及儲備店經理，建立完整管理職培訓制度，讓沒有管理經驗的求職者，也有機會循序晉升店長、區經理，打造穩定職涯發展。

近年便利商店已從傳統零售轉型為智慧生活服務平台，人才需求也從門市服務延伸至數位科技、行銷及採購領域。本次萊爾富除招募門市人員外，更同步徵求.NET程式設計師、數位行銷儲備幹部及採購高級專員，顯示便利商店已跨足數位支付、會員經營及智慧零售，提供資訊、行銷及商管背景人才更多元發展舞台。公司並提供完整教育訓練、健康檢查、旅遊補助、生日禮券及年終獎金等福利，鼓勵員工投入長期職涯發展。

除了民生服務產業，本週徵才也加入兼具教育、公益與觀光特色的工作機會。社團法人中國青年救國團一次釋出21個工作機會，涵蓋資訊人員、活動企劃、旅遊企劃、公益企劃、行政櫃檯及學習中心儲備幹部等工作，其中不少職務須經營社群媒體、規劃營隊活動或推動終身學習課程，適合喜歡企劃創意、活動執行及教育服務工作的求職民眾加入，讓工作不只是職業，更能結合興趣與社會服務。

值得一提的是，本週也提供更多元、友善的就業機會。太豐農牧招募工務助理，除一般求職者外，也歡迎身心障礙者應徵，工作內容以工程行政協調及進度管理為主，採週休二日制度，提供穩定職場環境，展現企業推動友善職場及多元共融的理念。

此外，餐飲與服務業仍持續擴大徵才，包括貳樓餐飲、築間餐飲、麥當勞、統一超商、全家便利商店、美廉社、達美樂、統一多拿滋、西雅圖極品咖啡等知名品牌皆加入招募行列；醫療照護及長照領域則有臺北市立聯合醫院忠孝院區、安馨居家、佳醫居家及長安健照等單位提供多項職缺，無論想投入服務業、餐飲、零售、醫療照護或工程管理，都能找到符合自身專長的工作機會。

臺北市就業服務處指出，現場徵才最大的優勢，就是求職者可直接與企業主管面談，不僅能立即了解工作內容、薪資福利及升遷制度，更有機會當場安排後續面試，提高錄取效率，提醒有意求職的民眾，活動當天可攜帶履歷表至各就業服務站參加面試，相關徵才資訊及活動場次，可至臺北市就業服務處網站查詢。