聽新聞
0:00 / 0:00
中華郵政招考1.2萬人搶983職缺 錄取率約10％ 博士學歷達900人
中華郵政115年公開甄選職階人員正取983名，本次筆試於台北、台中、高雄共11個考場同時舉辦，報名人數約1萬2000餘人，第一節總到考人數近9600人，平均到考率為79％，預計平均錄取率約10％，與最近2次甄試榜示錄取率相較，略高於2023年的5％、2025年的9％。
中華郵政人力吃緊，加上用人費用管制，人力黑洞遲未能補足，中華郵政工會揭露，現員人力短缺造成基層勞力負擔過重、特別休假受阻等問題積勞成疾，目前全台19個責任中心局員工人數，僅達「核定員額」的96.7%，缺額高達750人。
中華郵政先前表示，今年4月30日與中華郵政工會及勞工董事，就人力短缺等相關議題召開會議協商討論，達成包含即刻補足各單位需求人力、盡速補齊人力、持續定期檢討調整外勤抵休比例及休假遞延制度等3點共識。
中華郵政人力資源處長李炳坤表示，115年公開甄選職階人員正取983名。本次筆試於台北、台中及高雄共11個考場同時舉辦，報名人數約1萬2000餘人。
第一節總到考人數近9600人，平均到考率為79％，預計平均錄取率約為10％，如與最近2次甄試榜示錄取率相較，略高於2023年的5％、2025年的9％。
李炳坤指出，本次甄試報名考生具碩、博士學歷者約有900人，人數與2025年相近，至考生是否能進入第二試或錄取，視考生準備情形不同，與學歷高低並無絕對關係。
李炳坤表示，筆試成績將於8月27日公告，第二試口試、體能測驗將於9月5、6日於台北舉辦，榜示日期為9月16日。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。