面試順利卻收感謝函！她猶豫是否該問「落選原因」 網點關鍵：不吃虧

面試結束後，若未收到錄取通知，你會想知道原因嗎？一名網友分享，近期面試一家公司，整個過程相當順利，面試官態度也很親切，但最後仍收到未錄取通知。她相當猶豫是否該主動回信，詢問落選原因，希望從回饋中找出不足，作為未來求職的參考。

這名網友在Dcard以「面試被刷後該不該問原因？大家都怎麼做？」為題，指出近期參與一場面試，自認表現不差，也和面試官互動良好，因此收到未錄取通知時難免感到失望。不過，比起結果本身，她更想知道自己有哪些地方需要改進？

這名網友坦言，有朋友建議她直接回信詢問，部分公司願意提供回饋，例如回答不夠具體、工作經驗與職缺契合度不足，或是表達能力仍有進步空間，這些建議對下一次面試都很有幫助；但也有人認為，多數企業只會使用制式回覆，甚至基於內部政策不會說明真正原因，因此讓她陷入兩難，好奇其他人收到未錄取通知後，是否會主動詢問落選原因？

貼文一出後，不少網友都表示「我覺得原因應該也都是隨便講，不太可能講實話，就像你要離職原因也都是隨便講，因為已經不重要了」、「不需要，自己檢視即可」、「我會問，人資不一定會認真回答，有的甚至已讀不回」、「有時候你沒有錄取不是你不好，有比你同批的競爭者裡有更優秀的，就選另一位了」、「問過沒用，無聲卡比較多，除非打電話但太直接沒試過」。

不過，也有網友持相反意見，回應「猶豫的時候就是做下去，問為什麼被拒絕無傷大雅，遇到好的HR或許會給你回饋」、「我就直接問過，面試官也嚇到，面試30分鐘，後續聊了1個多小時，聽聽他們角度看你的問題很受用」、「我有問過一次，HR回覆得滿客氣的，也有提到可以再加強作品集，雖然不一定很詳細，但至少知道下一步可以努力什麼，我覺得有問不吃虧」。

本站也曾報導類似狀況，有求職者分享面試過程相談甚歡，不僅完成上機測試，主管還帶他參觀辦公室、詢問最快到職時間，原以為錄取在望，最終卻收到感謝函，引發網友熱烈討論。

對此，1111人力銀行發言人莊雨潔表示，許多人將面試視為專業能力的考驗，但企業評估人才時，除專業技能外，更重視求職者是否符合團隊文化及職務需求，因此人格特質往往是決定錄取與否的重要關鍵。面試官經常透過聊天、情境提問或經驗分享，觀察求職者的責任感、自律性、價值觀及思考模式，而非單純檢視專業能力。

而近年來，AI技術快速發展，企業的人才評估標準也正在改變。1111人力銀行根據企業端回饋，提出目前愈來愈受重視的人格特質與職場能力包括：AI協作能力（願意嘗試新工具）、學習敏捷度（Learning Agility）、跨世代溝通能力（跨部門、跨年紀）、解決問題能力（應變能力）、情緒韌性（Resilience）。

1111人力銀行總經理張篆楷建議，新鮮人若缺乏面試經驗，不妨善用數位工具提前準備，透過情境式問答來熟悉面試流程，了解自身在表達能力、應答邏輯及臨場反應上的優缺點，降低正式面試時的緊張感。