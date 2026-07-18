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她工作半年存21萬…好奇「00後存款都多少」？網揭真實數字

聯合新聞網／ 綜合報導
不少剛踏入職場的新鮮人，都開始累積人生第一桶金。示意圖／AI生成
不少剛踏入職場的新鮮人，都開始累積人生第一桶金。示意圖／AI生成

不少剛踏入職場的新鮮人，都開始累積人生第一桶金。一名女網友分享，自己碩士畢業後投入職場約半年，月薪4萬多，目前住家裡、沒有負債，加上持續投資0050與黃金，已累積約21萬元資產。不過，她仍忍不住好奇，與其他同齡人相比，自己的存款是否算偏少？

這名女網友在Dcard以「現在00出生的人存款都多少？」為題，指出自己出社會約半年，每月薪資4萬多，目前與家人同住，沒有房租壓力，也沒有任何負債，平時固定投資0050及黃金，若只計算靠薪資與投資累積的資產，不包含父母資助與獎學金，目前約有21萬元。

這名女網友坦言，對理財規劃有明確目標，但仍好奇其他00後同齡人的存款狀況，認為有些人高中、大學就開始打工，累積資產的時間可能比自己更長，因此想知道自己的存款是否落後同齡人？

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「02年，學貸52萬」、「01年，只有我還是扛學貸負債的人嗎？」、「也是研究所畢業，去年底才開始工作，今年出國2次，現在加股票不到10萬，還有大概50萬的學貸在等我」、「幫朋友回答，00年，負債27萬學貸」、「還在當兵，月薪不到7000還要倒貼，存款越來越少」、「學貸負債50萬」。

此外，也有網友回應「200W、工作五年，當初有乖乖定投0050的話應該更多」、「2000年，股票目前約100萬+存款大概150萬，醫學中心護理師，住家裡」、「也是年底開始工作，大概80萬左右吧！我真的建議大學生或新鮮人早點培養投資觀念，時間就是最強大的複利」、「00年，存款約50，房貸約1000，覺得大學開始投資很重要」。

你有存錢的經驗嗎？本站曾報導，一名網友分享自己的存錢成果，每天固定存150元，每10天再額外存1000元，如果身上出現50元硬幣，也一律直接存起來，靠著高度自律的方式，一年下來成功累積超過16萬元，讓他忍不住直呼「還真的爽啊」。

對此，不少網友紛紛大讚「真有毅力」、「花錢容易，存錢難」、「不管或多或少，有存錢的習慣也是很棒的開始」、「好的開始，存錢真的會很有成就感，還有安全感」、「存錢真的會很有成就感跟安全感，積少成多」、「好厲害，我都存不了錢」、「我也是這樣慢慢存」、「我也都是存50硬幣，5個月存9千」。

也有網友建議更有效率的投資方式，「一樣的錢，你可以拿去買市值型零股，幾年後有機會翻倍，抗通膨」、「今年買黃金至少多賺2倍存款」、「下一步要學一點理財」。

月薪 薪資 學貸

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