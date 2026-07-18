薪水7萬還是月光族！他揭每月開銷嘆「還能買房嗎」？兩派網友戰翻

月薪7萬元卻還是月光族？一名網友分享，自己雖然薪資不算低，但扣除各項固定支出後，每個月幾乎所剩無幾，就連買衣服、換手機等額外開銷，都得等發放獎金才有能力負擔，相當好奇這樣的財務狀況，是否還有機會買房？貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

這名網友在Dcard以「有人跟我一樣幾乎月光嗎？」為題，指出自己是文組畢業，今年30歲，月薪約7萬元，不過每個月薪水幾乎都花光。他列出支出比例，包括勞健保4%、伙食費5%、勞退自提6%、生活用品、電信、交通及保險約10%、房租與水電15%、所得稅、汽車保養等20%，以及公司折扣認股25%。

這名網友坦言，扣除這些支出後，每月僅剩約15%的薪資可自由運用，而且還未包含娛樂及臨時開銷，因此幾乎沒有多餘資金可存。他透露，平時若想添購衣物、鞋子或更換手機，只能等到公司發放獎金，才有較大的消費空間，也不禁感嘆，以自己目前的收入與支出結構，真的還有機會完成買房目標嗎？

貼文一出後，不少網友都表示「你不是月光，你有的25%是折扣認股，這要放到財務計畫裡」、「25%公司折扣認股，這就快2萬了，也算是投資的一種」、「有認股算有投資或儲蓄吧？這樣還算月光嗎」、「25%算是強制儲蓄了，也沒有到月光那麼慘，不過不知道公司股發展如何就是了」、「我以為月光族的定義是基本開銷娛樂開銷就把錢花光，原來投資也算喔」、「25%認股就不算月光吧？ 這不是存到錢了嗎？」。

此外，也有網友回應「把車賣了可以多存不少吧」、「勞退自提感覺可以直接丟ETF就好」、「如果在雙北，汽車根本不需要」、「既然目前固定支出沒辦法改變，就只能再想辦法提升收入，因為感覺沒辦法再節流了」、「我自己才52K都能買房，但我是沒有買車，20%的稅佔比有點太高了」。

你會把薪水存起來還是花光及時行樂？本站曾報導，一名網友分享，自己有兩位朋友，分別是20歲的月光朋友 vs 20歲的理財朋友，兩人在20歲時收入差不多，然而一個總是嘴上喊著窮，花錢卻毫不手軟，大大方方的「體驗人生」。另一位則是一拿到薪水就存20%，各種娛樂開銷都要思考再三，慢慢規劃。

這名網友指出，五年後，兩個人的人生截然不同。月光族雖然有滿社群的回憶，旅行、聚會、喝酒、狂歡，但錢包裡永遠沒底氣，月底都在借錢、被催繳帳單。理財朋友不僅走過更多地方，還有一筆存款在帳戶裡，隨時準備抓住任何機會，甚至有能力自己創業或追夢。都在努力工作、有同樣的收入，差別只在前者用錢換短暫的快樂，活得像雲霄飛車一樣刺激但不穩定，後者用錢換未來的自由，生活踏實又有底氣。

對此，不少網友指出「各有優缺，但老實說，薪水太少，開源更勝節流」、「人生不後悔就好，如果突然一場意外走了，也許一才是贏家」、「20歲也是享受人生的時候，不要負債就很好了」、「存還是要存，但存的錢夠你在緊急時刻有錢可以拿出來，夠用就好，不用為了存錢把自己每個月過的很痛苦」。

不過，也有網友回應「觀念、習慣沒養成，月薪3萬月光，10萬八成也月光」、「人生太多假設了，自己的選擇，不後悔就好」、「都是自己的選擇，這種很難說好或壞！就依自己感受跟取得平衡點」、「享受人生也是必須的，講白一點你月薪沒有個10萬以上存一輩子都買不起房子，存那麼痛苦幹嘛」。