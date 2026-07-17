新人太自我中心？主管、同事都被惹毛 他疑惑「00後都這樣嗎」

夏天除了是鳳凰花開畢業的季節以外，也是許多社會新鮮人找工作的時節。有網友透露公司來了一名剛畢業的新人，但個性卻讓人不敢恭維，因為太自我為中心，反而常惹怒同事和主管，讓他不解剛畢業的年輕人是否都這樣？

原PO在討論平台「mobile01」發文，表示公司最近找了一名剛畢業的大學生，但個性上卻有點問題，講好聽一點就是很做自己，但實際上卻是很自我中心，也就是惹怒別人或主管也沒差的那種人，讓原PO無奈地說「現在年紀00後的都這樣嗎？」

貼文引起不少討論，「因為這個世代孩子的養成教育即是如此，從小就已經被教育要做自己了，所以進入職場後做自己也是很合理的體現」、「所謂的00（指2000年）後整頓職場？」、「現在人就是自我中心啊，在家不怕父母，在校不怕老師，在公司為什麼要怕同事怕老闆？」、「換工作也沒差，對老闆或同事不尊重，大概率就是薪資太低、來新手村累積工作經驗的」。

但也有網友幫年輕人緩頰，「老實講如果不合理的要求我覺得也沒差，年輕人換工作又沒有壓力」、「只遇到一個，就推論所有？」、「這種真的見仁見智，有好有壞」、「這世代就是這樣，不合理的要求本來就該拒絕」、「或許你講的是對的，但我覺得有很高的機率是老鳥想要壓菜鳥，卻沒想到菜鳥反抗」。

之前《聯合新聞網》報導，網路上有人整理了10個現在年輕人在職場做了不違法但會被白眼的行為，包括準時下班、只做份內的事、不回下班後訊息、遇到情緒勒索不配合、不加入同事私下聚會等等，掀起不少留言討論，許多人認為這些行為並非00後的年輕人專屬，不少80、90後的人也會。