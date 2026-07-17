熱爆！勞動部補助戶外工作風扇衣、冰背心 7月底可望開放第二波申請

夏天愈來愈熱，營建工地、道路修護、農事等戶外工作者的熱危害風險也愈來愈高。勞動部今年補助風扇衣、冰背心等高溫作業防護設施、個人防護具等，申請超搶手，超出編列經費。勞動部長洪申翰今受訪時說，目前正在爭取預算，預計7月下旬可開放第二波申請。

勞動部職安署今舉辦熱危害預防暨減災科技觀摩會，觀摩地點是位於桃園的台15線竹圍大橋改建工程。

為協助戶外工作者預防熱危害，勞動部五月起開放企業及自營作業者申請高溫作業防護設施、器具及個人防護具補助，補助項目包括遮陽設施、噴霧風扇等降溫設備、熱危害偵測與警示裝置、風扇衣或冰背心等。針對10人以下中小企業及自營作業者，最高補助8成，上限3萬元；11人至50人企業，最高補助5成，補助上限5萬元。

洪申翰受訪時說，今年申請非常踴躍，5月推出至今，原本編列預算已用罄，但勞動部認為有必要協助更多的戶外作業工作者，目前正在爭取補助經費，盼7月下旬重新開放申請。

對於外界訴求的高溫假、高溫津貼，洪申翰表示，熱危害防護關鍵是如何減少暴露風險，而不同工作現場、類型的熱危害暴露差距大，如辦公室工作者，室內多裝有空調，熱危害風險相對低，但工地暴露風險就很高，因此勞動部採取風險分眾來保護 ，優先保護戶外工作者，而不是研擬高溫假。