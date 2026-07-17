新鮮人「薪情」回歸現實！期待起薪下修至35.5K

新鮮人初入職場的「薪情」期待，正逐漸在現實與理想中找到平衡。最新調查指出，今年社會新鮮人預期的合理起薪已下修至35,580元，顯見面對求職市場的競爭，年輕世代在薪資開價上已更趨務實；調查也指出，目前市場上「免經驗」職缺中有將近兩成給出5萬元以上的高薪，只要選對產業或具備複合型專業，新鮮人依舊大有機會爭取優渥待遇。

根據1111人力銀行資料庫顯示，今年1至6月資料庫中「新鮮人友善、無經驗可」的工作機會數高達99.7萬筆，較去年同期顯著成長一成。值得注意的是，雖然新鮮人的平均期待起薪從去年的37,745元，減少2,165元降至35,580元，反映出新鮮人的薪資期待正回歸市場行情；但企業為了解決「缺工潮」而釋出的搶人誠意依然強勁，月薪高達5萬元以上的職缺占比已提升至18%，較去年同期大幅成長12%。

在當前的求職市場上，只要專業含金量夠高，高薪職缺已不再由科技業獨攬。觀察1111人力銀行求職後台數據，對新鮮人友善且起薪從5萬元起跳的職缺，包含醫師、獸醫師、藥師、科技業工程師、金融業儲備幹部之外，非傳統辦公室職務也極具競爭力。例如建築工地主任月薪可高達7至10萬元，大貨車司機與物流士、高空繩索作業人員等，月薪更有機會挑戰最高12萬元。

1111人力銀行發言人曾仲葳分析，薪資高低除了受到產業景氣影響，也與專業技能、證照、工作地點及人才供需息息相關。例如AI、半導體、醫療照護及工程技術等領域，專業技術含量高，企業普遍願意祭出較高薪資延攬人才；而設計、美編等職務若是能跨足UI、UX設計、數位行銷、影音製作等複合型能力，同樣有機會大幅提升薪資競爭力。

1111人力銀行總經理張篆楷則建議，求職者善用新科技輔助。透過AI分析履歷架構、完整度及關鍵字匹配程度，協助優化工作經驗、自傳內容及技能呈現，找出容易被忽略的個人亮點，提升履歷曝光率與面試邀約機會，進一步增加與企業談薪的籌碼，替自己爭取更理想的第一份薪資。