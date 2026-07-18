找工作不只看薪水也看福利！ 網友熱議十大「員工福利排行」公開



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「員工福利排行」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大員工福利排行有哪些。

許多求職者在選擇工作時，除了職務內容、薪資待遇與職位的發展前景外，也會將企業提供的福利制度納入考量。因此，本篇整理出網友熱議的十大「員工福利排行」一起看看哪些福利最受青睞！

「年終分紅」金額優渥吸引力十足 「各式課程與講座」兼顧進修與舒壓

網友熱議 TOP10 員工福利排行 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「員工福利排行」的相關話題討論，可以發現「年終分紅」是最常被提及的項目。相較於其他福利，年終獎金與績效分紅能直接增加員工的實際收入，若發放金額優渥，更能使員工當年的整體收入大幅提升。

在社群討論中常見民眾會列出不同公司的年終發放制度，請益網友該選擇哪間公司；此外，也有網友分享自己在面試過程中「嘗試詢問HR年終具體是幾個月，因為他們說是一年分兩次發所以想問清楚一點」，卻未收到明確回覆，轉而於社群平台發文詢問。由上述討論可見，求職者除了關注年終獎金的金額外，也重視企業是否能清楚說明發放制度與計算方式，並會以此作為評估工作機會的重要參考。

除了能直接增加收入的福利外，公司提供的「各式課程與講座」同樣備受網友關注。許多企業會提供員工專業進修課程、外部講座補助或證照培訓機會，希望協助員工持續精進能力；此外，也有公司會安排運動、烘焙、手作體驗等舒壓課程，讓員工在忙碌之餘能放鬆身心。

例如有網友發文請益「公司最近要開始每個月舉辦月活動~有沒有人推薦的活動？」，引起不少業者自薦「我們這裡有企業包班拳擊體驗，適合公司/朋友團體」、「歡迎包班體驗頌缽音療，協助員工釋放壓力、恢復專注與身心平衡」，顯示不少員工也會主動尋找適合的課程與體驗內容，提供公司規劃員工活動的參考。

另一方面，「休假制度」也是許多上班族評估工作條件時的重要指標，除了依法享有的特休外，部分企業還會提供優於法規的額外假別，讓員工有更多機會安排個人生活與休息時間。

不過，即使公司提供完善的休假制度，若請假不易被核准，同樣會影響員工的感受。在討論休假福利的相關文章中，便有不少人提到自己任職的公司「請假很好請基本都准假」、「請假隨便你請」、「我公司唯一的福利就是好請假」，可見對上班族而言，能否順利請假也是衡量休假福利的重要標準。

每家公司的福利制度各有不同，下次求職時，不妨把福利制度也納入評估清單，或許更有機會找到真正適合自己、願意長期發展的理想職場。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「員工福利排行」相關討論則數。

觀測期間：2026/03/15~2026/06/15，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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