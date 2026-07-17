職場Email藏眉角！前輩教1招「拉墊背」：瞬間變主管在催

在職場上，有時可利用某些特別的技巧，增加辦事效率、讓工作更順利。一名網友發文，分享職場前輩教的一招「Email潛規則」，只要透過一些小技巧，便可藉主管們名義催促事情，十分好用。如此聰明的方法讓他感到震驚，不禁直呼「職場水太深了」。

一名網友在Threads發文，表示他原本打算寫Email催促工程部門的工作進度，寫信過程中，行銷處的前輩坐到了他旁邊，指出如果照他原本的方式寫，恐怕會被對方主管罵到去廁所哭，並指導他把雙方主管都拉到副本中，接著信中加上「如同今早晨會報告」這幾個字。

前輩解釋，此方法稱為「拉墊背」，把主管拉到副本又加這句話，就不是你在催促別人，而是雙方的主管在催事情了。前輩教導的這招讓原PO大感佩服，「差點在辦公室跪下來拜他為師」，同時也感嘆職場水很深，如果沒人教這招的話，他的確會吃虧。

此文一出，多數網友也認可前輩寫信的技巧，有網友說，這位前輩簡直是原PO的大貴人，憑藉寫Email的技巧，能夠讓人在江湖上安全行走10年以上，「含金量超級高」，也建議原PO逢年過節可以送一些禮品給前輩，或是請他吃大餐。

有網友指出「借力使力」在職場中的確很重要，有次他帶長官去找客戶議價，長官故意不簽議價的會議紀錄，似乎想撇清責任，他立刻說「每一位出席的人都要簽名」，長官才默默拿出筆寫下名字，化解這次危機。

另有網友分享拉主管到副本的細節，以原PO例子來說，先將工程部的承辦同事放在Email的正本中，副本放雙方主管、同部門相關人員，也可以加入其他部門相關人員，要注意標示「董字輩」、「總字輩」，如此一來催事情的效果更好。

還有網友提醒，名字的「先後順序」非常重要，「由大排到小」，建議先從總公司的主管開始排，再根據職級標註各區域的員工，如果順序錯誤，很可能得罪特定同事，到時候就很難收場了。

職場中除了上述技巧外，還有什麼自保方法嗎？曾有一位網友分享，部門主管每次交辦事情都很喜歡講得模稜兩可，於是一名新人乾脆留下紀錄，除了在記事本裡面一條條寫著新人與主管的Q&A，甚至附上錄音檔，此方法同樣獲得多數網友們認可。