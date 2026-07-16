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暑期打工很難找？打工趣：三大反向思維在暑期打工大戰勝出

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

暑假已開始兩周，但不少大學生也苦於找不到短期打工。提供免費刊登的打工平台「打工趣」發現，傳統認知暑期是打工旺季，現在觀念已改變，甚至有被寒假打工反超的趨勢，台灣短期兼職市場正面臨劇烈的「季節大移轉」與「結構性失衡」挑戰。打工趣建議，大學生打工族可以透過三大反向思維，在暑期打工大作戰中勝出。

「打工趣」分析站內數據指出，暑假前夕、6月網站活躍人數較前月有約5%-8%的成長，但6月職缺反而比前月降低，特別在疫後兩年，暑期打工職缺數都較前月減少超過一成，暑期打工難找不是錯覺。職缺數和求職人數近年大多都呈現暑假不如寒假的情況，2025年暑期打工職缺數更比寒假降低24.1%，近兩年（2024-2025）年暑期求職人數比寒假分別少了13% 與 12.4%，暑期打工熱度大不如前。

打工趣執行長林偉立表示，暑期打工學生求職意願還是強勁，但企業雇主端對於暑期商機、大學改為一學期16周制度與工作型態改變，反而讓寒假變成打工旺季。他提出三大觀點，首先是暑期商機衰退，職缺減少，暑假以往有許多應景大型活動與出遊商機，是零售餐飲旺季，但近年由於酷暑、國旅大幅被出國旅遊取代，國內活動與旅遊商機不再，寒假檔期卻涵蓋了年貨大街、尾牙、春節連假等全年消費黃金期，企業急需大量人手，更願意釋出密集且高時薪的短期職缺。

此外，大學推動一學期16周制度，不少公立大學從12月底就開始放假，寒假加上年假長達2個月，增加許多學生打工的意願；加上國定假日提升打工時薪，投入寒假打工市場者也大幅增加。

另外，現在長期青年打工族比率增加，讓短期學生打工較不受青睞，大學生暑期短期求職也面對著30-40歲世代長期兼職的競爭。

暑期職缺看似供應相對收縮，也出現學生偏好與市場需求存在顯著落差，例如學生想參加活動類工讀，但市場多需要餐飲、門市人員，落差很大；加上學生選擇暑期兼職時，薪資數字已非唯一考量，工作環境的友善度、排班彈性以及整體勞動條件都納入考量，高時薪未必有效。

打工趣建議，暑期打工越來越難找在未來數年內仍然會是趨勢，建議大學生在暑期求職大戰中，可以用三大反向思維在暑假打工大作戰中勝出，第一是「選擇易錄取的餐飲、服務和業務類工作」，第二是「從平日就開始打工」，第三是「反向選擇競爭較不激烈的打工平台應徵」，有望在暑假工讀競爭中勝出。

求職 打工 職缺

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