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中華郵政規畫7月先調薪2千或4千、明年再調升4％ 估2.5萬員工受惠

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中中華郵政規畫推動2階段調薪，研擬回溯自今年7月起實施，除定額加薪2000元或4000元，明年再調薪4％，估2.5萬員工受惠。聯合報系資料照
中中華郵政規畫推動2階段調薪，研擬回溯自今年7月起實施，除定額加薪2000元或4000元，明年再調薪4％，估2.5萬員工受惠。聯合報系資料照

為響應行政院調升軍公教待遇政策，中華郵政規畫推動2階段調薪，研擬回溯自今年7月起實施，除定額加薪2000元或4000元，明年再調薪4％。中華郵政表示，將依行政院方案辦理；中華郵政工會透露，交通部與郵政公司原則上同意該案，2階段調薪將創史上最高調薪幅度，約2.5萬員工受惠。

軍公教推動2階段加薪，國營企業陸續比照。中華郵政工會指出，中華郵政目前也規畫推動，第1階段研擬自今年7月1日起實施定額調薪，非主管職人員職務待遇每月調增2000元；主管職人員每月調增4000元。

第2階段規畫自2027年起，全體員工以加薪後薪資為基礎，再調升4％；轉調、職階、職級人員一致適用同等調薪待遇，勞保、健保同步投保，依法辦理。

中華郵政工會理事長林榮州說，工會爭取中華郵政員工調薪方案，盼比照軍公教調薪版本辦理，中華郵政董事長王國材相當支持，交通部原則上也同意調薪方向，只要是在郵政公司費用框架內辦理就沒有意見。

林榮州表示，此次推動的2階段調薪政策，合計調薪幅度約可達6%至10%，將創下中華郵政史上最高調薪幅度，預估約2萬5000名員工可受惠。

林榮州指出，工會爭取主管加給調整，主因為目前基層與主管之間的待遇差距較小，許多窗口同仁不願意擔任主管，認為「CP值不高」，由於擔任主管工作壓力較大，還要承擔更多業務、業績責任，透過調整待遇，預期可提高同仁擔任主管的意願。

林榮州也提到，中華郵政目前面臨人才斷層的問題，近年退休人員增加，新人休假需求較高，基層人力不足，許多員工休假困難，中華郵政將於7月19日辦理招考外，明年3月也預計再次招募人力，盼透過持續招考補足人力缺口及斷層問題，而2階段調薪政策對招募人力也會有誘因及幫助。

針對兩階段調薪方案，中華郵政僅表示，中華郵政公司將依照行政院的方案辦理。

中華郵政 軍公教 加薪

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