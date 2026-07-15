00後整頓職場！不忍主管愛甩鍋 菜鳥「1招」反制

一名網友在Dcard以「部門來了一個00後，主管被新人整到說不出話」為題發文，表示部門前陣子來了一個去年畢業的00後（意指西元2000年後出生的人）新人，第一份工作就在原PO的公司當PM，大家一開始都覺得他很安靜，結果不到一個月，主管就被他搞到臉都綠了。

原PO指出部門主管有一個非常糟的壞習慣，每次交辦事情都很喜歡講得模稜兩可，常說「你自己判斷」或是「先做看看」，不然就是會說「應該不用吧」。然而真的出問題又會推託說「不是這個意思」，反正都是下面的人背鍋。

直到最近主管要求新人在專案中改一個功能，新人仔細詢問「這個需求要改到什麼程度」，主管回說「你看著辦」，新人又追問「客戶原本的需求還保留嗎？」主管答「應該不用」，當他再度確認「應該是不用，還是確定不用？」主管便不耐煩地說「你先做啦」。

沒想到新人直言「不好意思，怕我理解錯，我先錄一下，回去整理逐字稿」，並表示之前好幾次都被說誤會意思，所以乾脆留下紀錄。隔天大家打開公司群組發現記事本多了新的筆記，裡面一條條寫著新人與主管的Q&A，甚至在文末備註「若後續需求有爭議，以本次口頭討論內容為準」，為避免理解有誤，還附上錄音檔。

原PO回憶，最勁爆的是群組裡除了全部門的人，竟然「還有總經理」，導致整個群組安靜到不行。主管大概15分鐘都沒有說話，最後默默在群組裡回覆「之後需求請一律用Email確認」。原PO笑說，之後主管再也沒有說過「你自己看著辦」，每一次交辦都會自己打字，讓其他同事笑說「真的是00後在整頓職場，主管終於發現自己說過的話也要負責」。

對此，大批網友紛紛留言讚爆新人的做法，「這跟一般00後整頓職場那種玩笑話完全不一樣，一間公司要好，本來就該這樣清清楚、有條有理」、「很好啊，一堆主管不說清楚是要通靈膩，我覺得這個是好的影響」、「就這叫溝通啊，你主管講得不清不楚，後面會衍生很多麻煩，這些處理的時間都是成本」、「蠻好的，有證據保護自己」、「這流程不是很正常和合理嗎」；也有人表示「這主管還算有救，更多的是依然故我，然後排擠你、弄走你的」。