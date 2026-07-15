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朋友都說是爽缺！她月薪6萬仍喊心累 網一看超羨慕：離職換我來

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友月薪超過6萬元，工作時間彈性，也能準時下班，卻讓她長心累。 示意圖／AI生成
有女網友月薪超過6萬元，工作時間彈性，也能準時下班，卻讓她長心累。 示意圖／AI生成

不少人嚮往工作輕鬆、薪水又高的職缺，不過，一名女網友表示，自己月薪超過6萬元，工作時間彈性，也能準時下班，卻因職務內容增加，加上和老闆溝通常常「雞同鴨講」，讓她長期陷入精神內耗，直呼相當心累。

一名網友在Dcard工作板發文表示，她目前月薪超過6萬元，年資約4、5年，平時大多獨立作業，直接向老闆報告，而老闆則不常進公司。她曾向身邊朋友分享工作狀況，朋友都認為這份工作堪稱「爽缺」，不僅時間彈性、自由，還能準時下班，以同類型職務來說，薪資甚至接近主管職等級。

不過，原PO透露，自己除了原本的工作外，還得兼做其他職務，例如原本負責客服，後來變成「客服加人資」，此外也經常要處理老闆臨時交辦的行政雜務，像是預訂飯店等，而這些內容在入職前都未曾提及。

原PO坦言，她經常懷疑自己能力不足，獨自作業時難以達到老闆的期待，加上雙方溝通邏輯不同，每次提出問題或建議，經常出現「問A答B」的情況，讓她感到相當挫折，也不斷消耗自己的情緒。

她表示，這份工作確實輕鬆且自由，但老闆對職務範圍及實際工作量缺乏理解，導致工作內容愈來愈模糊，也讓她承受不少心理壓力。

貼文曝光後，不少網友相當羨慕，紛紛留言，「我永遠找不到這樣的工作」、「建議離職，我來扛」、「建議妳走出舒適圈，因為我要進去」、「我建議辭職，千萬別內耗自己！然後把職缺推到我這裡，我替你內耗」、「很好欸，我12小時待命（月薪）只有4萬元」。

也有網友認為，原PO目前的工作內容更接近秘書或特助，只是不用隨時待命，薪水差不多，還不用帶人或跨部門協調，只要對老闆一個人負責，「這樣薪水跟職務內容根本超爽的」、「看起來最後變成老闆秘書的感覺，但開6萬當秘書，好像又還好沒有很過分」。

另有網友鼓勵原PO嘗試調整溝通方式及情緒，「溝通不良真的很容易內耗」，建議先確認自己理解的內容是否和老闆一致；「相信他還留著你，也是因為你理解的大部分沒有錯」、「妳需要提升自己，找一些可以引導思緒或情緒的書來看吧」。

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