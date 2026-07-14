「未付加班費」違規最常見 逾500家企業線上座談提升法遵

為幫助企業營造合法職場環境，建立正確的工資工時法遵觀念，勞動部7月採取線上的「提升事業單位工資（包含最低工資）法遵能力座談說明活動」，讓企業避免奔波，直接線上聆聽勞動部提醒重要工資工時誤觸法規情形，以提升企業法遵能力。

勞動部說明，法規重在落實，觀察過去三年事業單位違反勞動基準法被裁罰的件數，以未依法發給加班費與假日工資、未全額給付工資、違反加班工時與例假規定的狀況較多。此外，最低工資（基本工資）是最基本的勞動條件，但還是有事業單位未落實而違法的情形。

因此，勞動部優先就勞動權益需較為關注的「製造業」，以及服務業中的「批發及零售業」、「住宿及餐飲業」及「其他服務業」等業別，分二場次辦理線上座談活動，透過不同產業易觸法態樣進行說明，協助企業提升強化法遵能力。

勞動部進一步表示，兩場次的線上座談活動，報名踴躍，分別於7月7日及14日辦理完竣，參與座談的事業單位，製造業場多為人力資源部門主管或同仁以及工會；服務業場因屬中小微企業，很多負責人、加盟主或店長。

因視訊形式較為彈性，讓他們有機會參與了解事業單位實務上常觸法之最低工資、工資及工時議題，並明確知悉如何改善避免觸法。勞動部雙場次「工資工時線上座談」圓滿落幕，攜手超過500家企業強化法遵。

勞動部提醒，事業單位應建立定期「自我檢視」機制，重新檢視工資與工時管理制度，避免因沿用舊制或認知差異而不慎觸法。未來勞動部將持續透過多元管道進行宣導與輔導，期盼與企業攜手並進，共同打造更優質的勞動環境。