防職場不法侵害…勞動部推新版指引 職場霸凌、性騷正式分流處理

配合《職業安全衛生法》新增職場霸凌防治專章規定，勞動部14日公告修正第五版《執行職務遭受不法侵害預防指引》。新版指引明確區分職場霸凌與其他職場不法侵害的適用範圍，並強化職場內、外部暴力事件之預防、申訴、調查、協助及保護機制，協助事業單位建立完善管理制度。

勞動部提到，勞工因執行職務遭受暴力、威脅、騷擾或其他不法侵害，包括來自顧客、民眾或其他第三人之不當對待（例如服務業、醫療照護、交通運輸及公共服務等第一線工作場所），依「職安法」及「職業安全衛生設施規則」職場不法侵害預防相關規定辦理。

此次修正新版指引的目的，在於建立更清楚的案件分流及管理機制，使各類事件均有明確的法規依循及處理程序，避免適用混淆或重複處理。新版指引修正重點包括：

一、建立案件分流機制，明確適用範圍：涉及性騷擾、跟蹤騷擾、就業歧視及職場霸凌等事件，應優先依各該專屬法規辦理；新版指引則適用於前述事件以外之職場不法侵害預防、通報、調查、處理及改善措施，建立更清楚的制度分工。 二、強化高階主管責任，建立組織預防文化：企業經營階層的高階主管應明確宣示預防職場不法侵害政策，建立公平、合理的申訴及處理機制，並督導各級主管落實管理責任。 三、評估外部不法侵害風險及勞工保護：強化來自組織外部的危害辨識及評估，建立相應處理程序；針對第一線勞工遭受顧客、民眾或其他第三人惡意客訴、辱罵、威脅或暴力等情形，雇主應優先保障勞工安全，並視個案需要提供法律、醫療或心理諮商等協助及保護措施。 四、公開申訴管道，完善調查及處理程序：要求事業單位設置並公開多元申訴管道（建議整合職場霸凌、職場性騷擾等申訴窗口），指定專責人員受理案件，並建立完整的事件通報、調查及處理機制。 五、兼顧安全管理與隱私保障：工作場所設置監視設備，應兼顧安全管理需求及勞工隱私權保障，避免過度監控，並不得於廁所、更衣室等涉及高度隱私空間設置監視設備。

勞動部強調，新版指引並非增加企業新的管理負擔，而是配合職安法新制，整合既有制度並提供更明確的管理流程，協助事業單位建立完善的預防、通報、調查及處理機制。

透過職場霸凌與其他職場不法侵害案件分流處理，以及強化組織管理與勞工支持措施，讓雇主有所依循、勞工獲得保障，進一步守護勞工身心健康。