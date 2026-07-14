雲林最大就博會18日登場 台塑首度招考工程師5.9萬起通過當場錄取

迎接畢業季求職潮，雲林縣政府將於18日在縣立體育館舉辦年度最大場就業博覽會，邀集80家企業釋出逾3千個職缺，其中台塑勝高科技、台塑企業首度參與徵才，不僅派人資主管南下現場辦理筆試、面試，符合資格者可當場錄取，其中工程師職缺最高5.9萬元起；縣府統計，今年企業開出的平均薪資較去年提高1000至2000元。

副縣長謝淑亞表示，7月正值社會新鮮人投入職場的求職旺季，這次多數職缺都在雲林，涵蓋AI科技、半導體、製造、食品加工、物流、零售、服務，以及國防、海巡等產業，希望青年能留在家鄉就業，兼顧事業發展與家庭生活。

勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，今年共有80家企業參與徵才，其中最受矚目的，是台塑勝高科技麥寮廠及台塑麥寮廠首度參加縣內聯合徵才。過去求職者須北上台北總公司參加筆試、面試，如今企業直接派出人資主管到雲林，現場完成筆試、面試，符合資格者即可錄取，大幅降低求職成本。

台塑企業此次開出超過200個職缺，其中作業員需求200人，月薪3.7萬元起；工程師需求20人，大學畢業月薪5.3萬元起、研究所5.9萬元起，另享有獎金及完整福利制度。矽品科技則釋出341個職缺，工作地點除雲林外，也包括彰化及南科等廠區。

此外，食品加工、零售及服務業也祭出具競爭力薪資，有食品業者招募早班行政助理，月薪3.7萬元以上，中班行政助理4萬元起，希望吸引更多人才投入。

張世忠表示，根據廠商提供的薪資資料，今年整體平均薪資較去年增加1000至2000元，反映企業求才需求持續升溫。歷年雲林縣就業博覽會就業媒合率穩定超過五成，今年也盼協助更多青年、轉職及二度就業民眾順利找到工作。

勞青處表示，活動將於18日上午9時至下午2時在雲林縣立體育館舉行，現場準備冰箱、大同電鍋、電烤盤、電風扇等抽獎好禮，以及300份求職禮品，鼓勵民眾踴躍參加，把握在地就業機會。相關職缺可上網查詢https://work.yunlin.gov.tw/。